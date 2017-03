Friedrichshafen Eine Erfolgsgeschichte: Zehn Jahre Medienhaus und Kiesel im K 42

Mit einem großen Festakt wurde der zehnte Geburtstag des Medienhauses am See und des Kiesels im K 42 gefeiert. 900 Veranstaltungen und rund 65 000 Besucher gab es in einem Jahrzehnt. Mit einem Familientag am Samstag von 10 bis 16 Uhr geht die Feier weiter.

Friedrichshafen – Feierlaune rund ums Medienhaus am See und den Kiesel im K 42: Mit einem Festakt und zahlreichen geladenen Gästen wurde am Mittwochabend der zehnte Geburtstag gefeiert. "Was für ein wunderbares Haus. Wer hätte denn vor 15, 20 Jahren gedacht, dass aus diesem, einst wehrhaften und trutzigem Bankgebäude mit Steinfassade einmal ein transparentes, lichtdurchflutetes, ja geradezu heiter wirkendes Haus werden könnte?", sagte Oberbürgermeister Andreas Brand in seiner Ansprache. "Ein Haus, in dem das Leben spielt – tagsüber und abends. Ein Haus, in dem die Menschen lesen und lernen, sich unterhalten und sich unterhalten lassen, einkaufen, essen und trinken? Das alles passiert hier seit zehn Jahren – und diese Entwicklung ist wirklich wunderbar. Denn das K 42 wirkt nach innen wie nach außen."

Von einer "Erfolgsgeschichte", die es auch angesichts der mittlerweile zwei Millionen Besucher zu feiern und zu genießen gelte, sprach Medienhaus-Leiterin Sabine Giebeler. Als Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt, als nicht-kommerzieller Treffpunkt mit "inspirierenden Stöberzonen", mit Aufenthaltsqualität für das ruhige Genießen von Literatur sowie als Ort der gesellschaftlichen Teilhabe beschreibe jeder Aspekt die individuelle Nutzung des Medienhauses am See. "Ich durfte ein bestens aufgestelltes Haus übernehmen, das nur in Zusammenarbeit mit einem guten Team funktioniert", so ihr Dank an ihre Mitarbeiter und Vorgänger Stefan Kücherer, der vor zwei Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Dass das K 42 mit seiner gelungenen Architektur aus dem Stadtbild und dem gesellschaftlichen und städtischen Leben Friedrichshafens nicht mehr wegzudenken sei, dieses Lob – verbunden mit einer Würdigung der Leistung des Architekturbüros Braunger/Wörtz – hörte man mehr als einmal an diesem launigen Abend, der vom Gitarristen Eugen Treichel musikalisch umrahmt wurde.

Gut angenommen wurden auch die "Gedanken zur Literatur als Heimat", die sich die bekannte Schriftstellerin und TV-Moderatorin Thea Dorn, die seit Kurzem auch zu den Mitgliedern der ZDF-Kultursendung "Das literarische Quartett" gehört, in ihrem Festvortrag "Wo Bücher sind, bin ich zuhause" machte. Nicht weniger beklatscht wurde der von Daniel Rübsamen präsentierte Filmrückblick auf die kulturellen Aktivitäten im Kiesel – der in den vergangenen zehn Jahren bei 900 Veranstaltungen rund 65 000 Besucher anlockte – und die dazu passenden szenischen Beiträge der "Companie Bodecker und Neander". Ein Stehempfang im Foyer des Medienhauses rundete den Abend ab.

Familientag

Anlässlich des zehnten Geburtstags des Medienhauses am See wird am Samstag, 4. März, von 10 bis 16 Uhr zum Familientag eingeladen. Die Besucher erwartet Spaß mit Clown Dido, einen Button-Workshop und Vorlesestunden für Kinder, Gewinnspiele, Führungen durchs Haus und vieles mehr. In der Kinderabteilung dürfen Selfies mit Maskottchen Frieda geschossen werden. Führungen für Erwachsene finden um 11 und 13 Uhr statt. Parallel werden im Kiesel verschiedene Veranstaltungen angeboten. (ght)