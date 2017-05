Friedrichshafen-Raderach Einbruch: Unbekannte stehlen Tresor

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs, bei dem in einem Geschäft ein Tresor mit Bargeld gestohlen worden ist.

Unbekannte Täter sind laut Polizeibericht zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür in ein Geschäft an der Tannenburgstraße eingedrungen. Anschließend entwendeten sie in dem Geschäft einen Tresor mit Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Personen, die im genannten Zeitraum am Tatort oder in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10, zu melden.