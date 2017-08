vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Einbrecher stehlen Bekleidung für rund 50 000 Euro

Unbekannte sind in Friedrichshafen in ein am Buchhornplatz gelegenes Bekleidungsgeschäft eingedrungen. Laut Polizei wurden Waren im Wert von rund 50 000 Euro gestohlen.