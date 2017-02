Friedrichshafen Einbrecher schlägt in Häfler Altstadt zu

Mindestens drei Einbrüche rechnet die Polizei einem Kriminellen zu, der vom vergangenen Wochenende bis in der Nacht zum Montag in Friedrichshafen aktiv war.

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Krimineller in der Nacht zum Montag erbeutet. Er hebelte nach Polizeiangaben an der Außenwand eines Geschäfts in der Seestraße eine Vitrine auf und stahl daraus die ausgestellten Schmuckstücke. Vermutlich der gleiche Täter drang in dieser Nacht in eine Gaststätte in der Seestraße ein, wo er Bargeld in noch unbekannter Höhe stahl. Daneben scheiterte der Einbruch in eine weitere Gaststätte in der Seestraße. Auch der Einbruch während des Wochenendes in ein Geschäft in der Wilhelmstraße geht wohl auf das Konto dieses Täters. Auch hier wurde Bargeld gestohlen. Zeugen können sich bei der Polizei (0 75 41/70 10) melden. (dim)