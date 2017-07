Ravensburg Einbrecher knacken Geldspielautomat

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs. Unbekannte sind in eine Gaststätte am Friedrichshafener Buchhornplatz eingedrungen. Es wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und Geldbehälter entwendet, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 2 und 6 Uhr in eine am Buchhornplatz gelegene Gaststätte eingedrungen. Zunächst versuchten die Täter, die Eingangstür des Lokals aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, wurde die Scheibe einer Nebeneingangstür mit einer Betonplatte eingeworfen. Im Lokal wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und zwei Geldbehälter entwendet. Diese wurden aufgebrochen in der Nähe wieder aufgefunden. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bezifferbar, teilt die Polizei mit.