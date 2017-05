Friedrichshafen Einblicke in den Häfler Turnsport

Die Turnerschaft Friedrichshafen lud zur Gala in die Bodenseesporthalle. Zahlreiche Vorzeigeturner fehlten wegen Wettkämpfen.

Friedrichshafen – Eigentlich ist sie mit ihren 165 Jahren schon eine Dame im reiferen Alter, doch davon war am Samstagnachmittag in der Bodenseesporthalle wenig zu spüren. Zum Motto "Ein Verein präsentiert sich" gewährten verschiedene Gruppen der Turnerschaft Friedrichshafen bei ihrer abwechslungsreichen Gala Einblick in die Facetten des modernen Turnens und demonstrierten eindrücklich, dass Bewegung in jedem Alter Spaß machen kann. Einige der Vorzeigeturner des Häfler Sportvereins waren wegen anderer Termine nicht am Start – so war die Gruppe um Klara Schweizer zeitgleich in Berlin vertreten, Geräteturnerinnen hatten Wettkampfverpflichtungen und von der Tricking-Gruppe waren gerade einmal zwei Jungs da, um die Zuschauer von der faszinierenden autodidaktischen Trendsportart und ihrer begeisternden Körperbeherrschung zu überzeugen.

Die Kleinsten sind nicht selten die Größten – das bewiesen die sechs- bis zehnjährigen Mädchen der Freizeitsportgruppe unter der Leitung von Monika Rütschle und verzauberten mit einer wunderschönen "Geisterstunde". Großes sportliches Potenzial ließen die jungen Leistungsturnerinnen der Jahrgangsstufen 2007/2008 erahnen und wirbelten mit Flic-Flacs und Salti übers Parkett. Seilhüpfen? Das war vorgestern. Beim fetzigen "Rope Skipping" ging's richtig zur Sache. Dass Turnen nicht nur reine Frauensache sein muss, dass bewiesen die gemischte Gruppe von Tanja Gaissmaier mit ihrem launigen Auftritt und die jungen Turner, die sich zum wöchentlichen Training in der Schreiesch-Sporthalle treffen. Trampolin und Aerobic – auch das wird in der Turnerschaft Friedrichshafen mit Leidenschaft betrieben. Und warum sich nicht einmal mit bewegungsmeditativen Übungen im Stile von Qi Gong beschäftigen? Die Performance der Damen unter der Leitung von Henriette Kürschner hatte Klasse und war ein gelungener Kontrapunkt im rasanten Programmablauf. Turnen ist eben anders – und Vielseitigkeit ist Trumpf. Diese Devise wurde zwei Stunden lang gekonnt vermittelt.

Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder