Friedrichshafen Ein neuer Diakon als "Anwalt der Armen"

Feierliche Stabübergabe im Haus der Kirchlichen Dienste: Diakon Bernd Strohmaier ist mit dem Jahresende in Ruhestand gegangen. Das Amt geht in die Hände seines Nachfolgers Ulrich Föhr über.

"Da kommen Menschen in knallharter Not. Du warst ganz draußen an der Front!" Mit diesen Worten verabschiedete Pfarrer Bernd Herbinger als Vorsitzender der katholischen Gesamtkirchengemeinde in Friedrichshafen am Mittwochabend einen Mann, den viele Häfler als rettenden Engel kennen: Diakon Bernd Strohmaier ist mit dem Jahresende in Ruhestand gegangen. Bei der feierlichen Stabübergabe im Haus der Kirchlichen Dienste ging dieses Amt in die Hände seines Nachfolgers Ulrich Föhr über. Der Scheidende erfuhr dabei viele Dankesworte.

"Ich bin dir persönlich dankbar, dass du dich dieser großen Aufgabe gestellt hast", erklärte Pfarrer Herbinger in seiner Begrüßung. Denn die Stadtdiakonie erfordere einen Mitarbeiter, der nicht nur theologisch gut ausgebildet ist, sondern es auch versteht, Menschen in Not zu helfen – einen Sozialarbeiter. "Man lernt schnell, manchmal einfach zuzuhören", stellte Herbinger fest. Deshalb sei er froh, dass dieser Übergang in der Gemeinde nun gleitend gelinge, indem Ulrich Föhr als Nachfolger bereits zur Verfügung stand. "Es war eine glückliche Fügung." Der 51-jährige Föhr, der bis 2014 in Argentinien lebte, sei rechtzeitig zurückgekehrt, um an der Seite von Diakon Strohmaier in den vergangenen zwei Jahren bereits "einige Spuren zu hinterlassen". Es sei gut, dass Ulrich Föhr mit der nötigen Portion Humor ausgestattet sei, die dieses Amt manchmal benötige – und sich auf die neue Aufgabe für lange Zeit einlassen wolle.

"Du hast viele Ideen und Visionen eingebracht", stellte zum Wirken von Strohmaier fest. Auch Bürgermeister Andreas Köster gab dem 65-Jährigen noch Dankesworte mit auf den Weg, dafür, "dass Sie den Menschen einfach zuhören können". Für den Kreis betonte Sozialdezernent Ignaz Wetzel den Wert der diakonischen Arbeit als Arbeit direkt am Menschen: "Sie sind viel näher dran, als wir das sein könnten." Der evangelische Codekan Gottfried Claß stellte fest: "Auch wir Evangelischen sind richtig traurig". Und Renate Köster (Tafel) erklärte: "Wir haben Sie und Ihr Engagement sehr geschätzt."