Friedrichshafen Ein Traum aus Eis wird Realität

Die Kreation von Alfiero Conte aus Efrizweiler wurde zum besten italienischen Speiseeis des Jahres gewählt

Die beste italienische Eissorte kommt nicht etwa aus Bella Italia, sondern seit wenigen Wochen vom Bodensee. Die Kreation "Alfiero" von Gelatiere Alfiero Conte aus Efrizweiler wurde im Juli auf dem Gelato-Fetival in Hamburg zur besten italienischen Eissorte des Jahres gewählt wurde. Schon bald könnte seine Mischung sogar zur besten Europas gewählt werden.

Mit der nach ihm benannten Sorte hat sich Conte einen Kindheitstraum erfüllt: "Ich hatte früher ein Lieblingseis mit dunkler Schokolade und Krokant. Ich habe davon geträumt, meine eigene Sorte mit diesen Zutaten zu kreieren." Seine Eiscreme ist ein Sahne-Eis mit dunker Schokolade, Karamell und mariniertem Krokant. Ein Jahr hat er an der Rezeptur gearbeitet. "In Hamburg sollte die neue Sorte endlich präsentiert werden", erklärte Conte. Die Jury lobte ihm zufolge besonders die Philosophie, die Conte mit seiner Eigenkreation umgesetzt hat, und vergab 46 von 50 möglichen Punkten. Im Finale könnte "Alfiero" im September zur besten europäischen Eissorte des Jahres gewählt werden. Verändern will Conte sein Eis nicht mehr: "Die Kreation ist mein Zugpferd." Für ihn ist die Sorte schon jetzt aus einem ganz einfachen Grund der Gewinner: "Nicht jede Sorte schmeckt allen Menschen. Alfiero hingegen spricht verschiedene Geschmäcke an, egal ob jung oder alt."

Sollte seine Kreation nicht zur besten Eissorte Europas gewählt werden, wäre der Italiener trotzdem zufrieden. "Es wäre natürlich ein großer Traum, aber auch die anderen Teilnehmer sind ausgezeichnete Gelatieres. Ich werde im Finale aber natürlich mein Bestes geben."

Das Festival

Das Gelato-Festival ist die bedeutendste Veranstaltung rund um das italienische Eis. Das Festival macht in verschiedenen europäischen Städten Station. Bis zu 16 der besten Eismacher treten um den Titel "Bester Eismacher Europas" gegeneinander an. (lsc)