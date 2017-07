Friedrichshafen Ein Leben in der Zirkus-Manege

Artgerechte Tierhaltung im Zirkus sorgt Vielerorts für Diskussionen. Beim Zirkus Carl Busch, der bis zum 31. Juli in Friedrichshafen gastiert, hat das Veterinäramt nichts auszusetzen. Besucher können sich in der Pause selbst ein Bild von der Haltung der Pferde, Elefanten und Co. machen.

Sechs Araber-Hengste füllen die Manege. Schweif an Schweif traben sie ihre Runden. Angelegte Ohren, eingeklemmte Schweife. Hier und da ein Ausschlagen mit den Hinterhufen. Der Dompteur gibt das Kommando: „Steigen!“ Es folgen Hiebe mit der Gerte. Die Pferde stellen sich auf ihre Hinterbeine. Sie funktionieren. Eine Koppel mit Gras und Auslauf sehen die Araber, Friesen und Fallabella-Ponys nur selten.

„Das sind ja alles Hengste. Wir wechseln da durch und jeden Tag dürfen ein paar andere“, kommentiert Sven Rindfleisch, Pressesprecher des Zirkusses Carl Busch. Aussagen, die Tierschützer kritisch sehen dürften. Nicht selten stehen Zirkusse aufgrund ihrer Tierhaltung in der Kritik – bei der Bevölkerung, bei Tierschutzvereinen und Veterinärämtern. Beim Zirkus Carl Busch, der bis zum 31. Juli in Friedrichshafen auf dem Messeparkplatz P7 gastiert, ist das nicht der Fall. „Das Veterinäramt war bei den vergangenen zwei Stationen in Überlingen und Konstanz zu Besuch und halt alles für gut befunden“, so Rindfleisch.

Auch Besucherin Maire-Louise Schmaltz ist überzeugt: In diesem Zirkus geht es den Tieren gut. „Ich war schon in Konstanz bei einer Vorstellung, als sie gerade da Halt gemacht haben“, sagt Schmaltz. Sie habe einige ihrer Mittagspausen bei den Elefanten verbracht und für sich festgestellt, dass es an der Haltung der Dickhäuter nichts auszusetzen gibt.

„Die Tiere sind das Leben hier gewohnt. Gerade die Elefanten sind schon lange hier“, sagt die Konstanzerin. Für ihre zwei grauen Lieblinge hat sie Karotten mitgebracht. In der Pause dürfen sich Zuschauer nämlich selbst ein Bild von der Tierhaltung machen und die Vierbeiner streicheln und füttern. „Man merkt den Tieren an, dass es ihnen gut geht“, findet auch Besucherin Sukaina Gottwald.

In Friedrichshafen stehen die beiden Elefanten des Zirkusses auf einem kleinen Grasstreifen direkt neben der B 31. Der Geräuschpegel der vorbeifahrenden Autos ist hoch. Macht das den Tieren nichts aus? „Nachts kommen sie in ein Stallzelt auf der anderen Seite“, argumentiert Rindfleisch. Dort hätten die zwei Elefanten ihre Ruhe. Die Bedingungen, unter denen die Zirkustiere leben, sollte man genau hinterfragen, findet Zirkusbesucherin Sabine Bitterwolf. Zur Vorstellung ist sie mit ihrer Tochter und ihrem Mann gekommen. „Wir gehen sehr gerne und regelmäßig in den Zirkus“, sagt die Häflerin gegenüber dem SÜDKRUIER, „es ist natürlich immer nur eine Perspektive, die man sieht. Vom Gefühl her denke ich aber, dass es den Tieren hier gut geht.“

Das sagt der Tierschutz

Anne Juhre vom Häfler Tierschutzverein hat eine Meinung zum Thema Tierhaltung in Zirkussen: „Wir stehen dem Thema, Tiere im Zirkus zu halten und als Akteure zu benutzen, generell kritisch gegenüber. Grundsätzlich stehen wir dabei hinter der Kampagne des Deutschen Tierschutzbundes ‚Keine Wildtiere im Zirkus’. Wir hoffen und wünschen uns von den Bürgern, dass sie sich mit dem Zirkus generell kritisch auseinandersetzen und die Thematik hinterfragen. Positiv zu erwähnen ist, dass es bereits in Baden Württemberg sieben Städte gibt, in denen keine Wildtiere mehr (oder nur eingeschränkt) auf städtischen Flächen auftreten dürfen.“ (lip)