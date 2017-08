vor 3 Stunden Harald Ruppert Friedrichshafen/Überlingen Ein Jahr nach Herzinfarkt des Sängers: The Rockin’ 60s spielen besonderes Benefizkonzert

The Rockin’ 60s aus Friedrichshafen geben am Samstag, 2. September, ein Benefizkonzert in Überlingen. Vor einem Jahr erlitt der Sänger einen Herzinfarkt – auf der Bühne, bei einem Konzert in Überlingen. Exakt ein Jahr später kehrt er an dieselbe Stelle zurück und spielt ein Benefiz.