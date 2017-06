Friedrichshafen Ein Hauch von Rio am Bodensee: Fußballer begeistern bei den Beach Days

Ein Hauch von Rio am Bodensee: Fußballer begeistern bei den Beach Days

Beachsoccer stand am Donnerstag und Freitag bei den Beach Days an der Häfler Uferpromenade auf dem Programm. Jugend-Mannschaften, AH- und Firmenteams begeisterten die Zuschauer mit Toren und Tricks auf Sand.

Sonne, Sand und viele Tore: Ob sich bei den Beach Days am Donnerstag und Freitag mancher Zuschauer an Fußball-Weltmeisterschaften in südlichen Gefilden erinnerte?



In einem spannenden Finale erkämpften sich am Freitagnachmittag die D-Jugend Spieler des MTU-Leistungszentrum den Sieg beim "Mc Donalds Junior Cup". Mit 3:1 setzten sie sich gegen die Mannschaft vom SC Markdorf durch. "Das war eine starke Leistung", lobte Trainer Boban Savic.



"Die Spieler sind absolut fair miteinander umgegangen und haben für Stimmung gesorgt", sagte Veranstalter Markus Dufner. Abgerundet wurde der zweite Fußballtag mit dem Firmenturnier. Die Spieler begeisterten die Zuschauer des "Autohaus Ivacic Beachsoccer-Cups" mit Kunststücken am Ball. Eng verlief zum Beispiel die Begegnung zwischen dem Team der Dualen Hochschule (DHBW) und den MTU-Azubis. Durch die vielen Zweikämpfe wurde so viel Sand aufgewirbelt, dass sich mancher Zuschauer die Hände schützend vors Gesicht hielt. Lautstarken Anfeuerungsrufen durften sich die Teams dennoch gewiss sein.





Am Wochenende folgt der sportliche Höhepunkt der Beach Days: Zum LBS-Cup treten die besten Beachvolleyballer aus ganz Baden-Württemberg an.