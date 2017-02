Friedrichshafen "Ein Glücksfall für Ettenkirch"

Hubert Wieland wird für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement mit dem städtischen Ehrenbrief ausgezeichnet.

Friedrichshafen (ghw) "Er ist geradlinig und klar in der Sache. Heimatverbunden, lösungsorientiert und mit Weitblick. Die Dorfgemeinschaft und sein Heimatort liegen ihm am Herzen. Er mag Menschen und kann auf sie zugehen, er kümmert sich, wenn jemand Hilfe braucht." Gut gewählte Worte von Andreas Brand und eine treffende Charakterisierung für Hubert Wieland, der sich über Jahrzehnte für Friedrichshafen und Ettenkirch eingesetzt hat – und am Mittwochabend in einer Feierstunde im Rahmen einer Sitzung des Ortschaftsrats vom Häfler Oberbürgermeister und von Ettenkirchs Ortsvorsteher Achim Baumeister mit dem städtischen Ehrenbrief auszeichnet wurde.

Die Verdienste Hubert Wielands sind in ihrer Gesamtheit schwerlich aufzuzählen. Bis zum Jahr 2014 hat er sich 30 Jahre unermüdlich als Ortschaftsrat engagiert und dabei die Gestaltung und Geschicke der Ortschaft Ettenkirch entscheidend mitgeprägt. Von 1989 bis 2004 war er zweiter stellvertretender Ortsvorsteher und im Anschluss bis zu seinem Ausscheiden aus dem Gremium erster Stellvertreter des Ettenkircher Ortsvorstehers. Ein Zeitraum, in dem sich Ettenkirch qualitativ enorm entwickelt habe, wie Brand in seiner Laudatio weiter ausführte.

In diese Periode fielen unter anderem wichtige Projekte wie zum Beispiel das Inkrafttreten des wegweisenden Bebauungsplans für das Baugebiet Pfatthaagäcker, die Einweihung des Sportplatzes und die Einweihung der Ludwig-Roos-Halle, die nicht nur zum zentralen Treffpunkt des Vereins- und kulturellen Lebens in Ettenkirch geworden ist, sondern sich auch als beliebter Veranstaltungsort über die Grenzen der Ortschaft hinaus etabliert hat. Auch die abwassertechnische Erschließung von Hirschlatt und den Ortsteilen im Außenbereich, die Generalsanierung der Don-Bosco-Schule oder die Errichtung des Feuerwehrmuseums in Walterweiler waren weitere Eckpfeiler. Nicht zuletzt ist Hubert Wieland seit 43 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen, Abteilung Ettenkirch – und hat dort den Rang eines Hauptlöschmeisters inne.

"Mit Ihrem vorbildlichen Wirken sind Sie für den Ort ein Glücksfall", betonte Andreas Brand. "Deshalb ist es mir eine Freude, Sie heute als jemanden zu ehren, der sich für die Gemeinschaft einsetzt und sie mit Leben erfüllt. Menschen wie Sie braucht unser Ettenkirch – braucht unsere Stadt. Der Ehrenbrief der Stadt Friedrichshafen ist eine angemessene Würdigung Ihres hervorragenden und beispielgebenden ehrenamtlichen Engagements."