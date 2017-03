Friedrichshafen Ein Dorf kämpft für mehr Sicherheit auf der Straße

Die Einwohner von Efrizweiler möchten die Durchfahrtsstraße entschärfen. Die Stadtverwaltung lässt allerdings auf sich warten. Eine Lösung ist in Planung, aber noch nicht in Sicht.

Friedrichshafen-Kluftern – Mehrere S-Kurven und eine um 90 Grad – aber dafür keine Störungen auf der Fahrbahn: Autofahrer können Efrizweiler zügig passieren. Das tun sie auch bis zur scharfen Kurve, klagen Einwohner seit Jahren. Die Straße sei gefährlich. Einige beklagten sich bei der Stadtverwaltung. Aktuell sucht die Stadt nach geeigneten Grundstücken, um zwei Querungshilfen bauen zu können. Iris Bruhn-Günther gehört zu den Frauen, die sich seit Langem für eine Verkehrsberuhigung im Dorf einsetzen. Zusammen mit der Mitstreiterin Dagmar Stauß erklärt sie, warum gerade Eltern diese Straße entschärfen wollen. Das hat bereits 2010 begonnen, erklären sie. Da hätten Einwohner sich bei der Verwaltung schon beklagt: "Hier wird immer so gerast, und wir bekommen keinen Blitzer. Weder stationär noch mobil", sagt Iris Bruhn-Günther. In Stoßzeiten sei die Straße einfach gefährlich.

Im Januar des vergangenen Jahres schrieb sie an Landrat Lothar Wölfle, der auf die Zuständigkeit der Stadt verwies. Im Mai 2016 organisierte sie zusammen mit Mitstreiterinnen eine Unterschriftensammlung, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen: nach einer Tempo-30-Zone, mehr Tempo-Kontrollen und Hilfen für Fußgänger durch eine Ampel, einen Zebrastreifen. "So wie in Kluftern möchten wir das auch", sagt Iris Bruhn-Günther. Das ist nur einen Kilometer entfernt. Und diesen Kilometer fahre ihre Tochter mit dem Rad von der Schule immer auf der falschen Seite heim, erzählt Dagmar Stauß, weil sie nur vor der Schule die Straßenseite gefahrlos wählen könne – und sich später nicht mehr traue, die Fahrbahn zu überqueren.

Tatsächlich habe es auch schon eine Reihe von Unfällen auf der Klufterner Straße gegeben – und zwar auch am gefährlichsten Punkt: in der Kurve, die oft überquert wird. Da in der Nähe gibt es einen Bolz- und Spielplatz, einen Kindergarten. Und da krachte es schon. 2013, so erinnert sich Iris Bruhn-Günther, prallte dort ein Roller mit einem Auto zusammen. Ein halbes Jahr später sei dort eine Frau von einem Auto angefahren und verletzt worden.

Sie wurden auch beim Klufterner Ortsvorsteher Michael Nachbaur vorstellig. Monate vergingen bis zu der Nachricht: Es tut sich was. Aber was, und wie genau das wann aussehen könnte, wissen sie immer noch nicht – zumindest nicht offiziell. Inoffiziell bekamen sie zu hören: Auf Höhe der Straße "Im Winkel" soll eine Querungshilfe gebaut werden, für die sogar der Bebauungsplan der unbebauten Grundstücke geändert werden soll. Denn für diese bauliche Querungshilfe sei die Fahrbahn eigentlich zu schmal, weshalb die Stadt sie verbreitere, dafür Grundstücke kaufen wolle und den Bebauungsplan ändere.

In einer Stellungnahme weist die Stadtverwaltung auf Anfrage des SÜDKURIER darauf hin, dass nach dem städtischen Radverkehrskonzept vorgesehen sei, zwei Querungshilfen vor der Ortseinfahrt in Efrizweiler in Richtung Spaltenstein einzurichten. Wann es diese Querungshilfen gebe, hänge unter anderem mit den Maßnahmen für die B 31-neu sowie dem Ausgang des Mediationsverfahrens für die Ortsumfahrung Kluftern ab. Die Möglichkeit, einen Fußgängerüberweg oder eine Bedarfsampel auf der Klufterner Straße in Efrizweiler anzulegen beziehungsweise zu installieren, sei geprüft worden – und verworfen.

Der Grund ist eigentlich ein Argument der Einwohner-Beschwerde: Die Klufterner Straße ist sehr kurvenreich, sodass man nicht weit sehen kann. "Bei einer Verkehrsschau vor Ort kamen die Verantwortlichen von Polizei und Stadt deshalb zu dem Ergebnis, dass weder ein Fußgängerüberweg noch eine Lichtsignalanlage für Fußgänger wegen der fehlenden frühzeitigen Sichtbarkeit angebracht werden kann", teilt die Stadt auf Anfrage mit. Obendrein werden die nach den gültigen Richtlinien erforderlichen Zahlen von querenden Fußgängern nicht erreicht, so die Stadt. Und aufgrund der rechtlichen Vorgaben sei es nicht möglich, in diesem Bereich die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren.

"Bei der Klufterner Straße handelt es sich um eine Landesstraße. Eine solche Straße hat eine besondere überörtliche Verbindungsfunktion, weshalb die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur aus Lärmschutzgründen oder aus Verkehrssicherheitsgründen reduziert werden kann", teilt die Stadt auf Anfrage mit. Aufgrund der gemessenen Lärmwerte könne keine Geschwindigkeitsbegrenzung begründet werden. Im Übrigen stelle dieser Straßenabschnitt keinen Unfallschwerpunkt dar, so die Stadt.