Friedrichshafen Ein Blick ins Goldene Buch, das eigentlich grün ist

Normalerweise liegt es fest verschlossen in einem Safe im Büro des Oberbürgermeisters und wird nur dann herausgeholt, wenn Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung Häfler Boden betritt: Wir haben einen Blick ins Goldene Buch der Stadt Friedrichshafen geworfen.

"Begonnen wurde es am 12. März 1953 anlässlich des Besuchs der Regierung des Landes Baden-Württemberg", heißt es auf der ersten Innenseite. Unterzeichnet von keinem geringerem als dem Nachkriegsbürgermeister Max Grünbeck. Die Planungen für den großen Rathaus-Neubau am Adenauerplatz waren voll in Gange, rundherum wurden die Ruinen der völlig zerstörten Altstadt beseitigt. Es war die Zeit des des Wiederaufbaus und Wirtschaftswachstums. Passend dazu die kalligraphische Poesie im Goldenen Buch: "Es flieht die Zeit, kennt keine Rast, schnell ist das Heut' gewesen. Wer unserer Stadt war lieber Gast, in diesem Buch soll lesen der nach uns kommt in ferner Zeit',- wir haben nichts zu lachen, die Welt ist voller Kampf und Streit, mögt ihr es besser machen."





In den vergangenen 64 Jahren haben sich über 60 Gäste aus der ganzen Welt verewigt. Darunter sind der einstige spanische König Juan Carlos, die Altkanzler Willy Brandt und Gerhard Schröder und Kanzlerin Angela Merkel, aber auch die japanische Tischtennis-Nationalmannschaft, iranische Fußballprofis und Unterhaltungsgrößten wie Karlheinz Böhm und Thomas Gottschalk. Zwischen 1956 und 1977 gibt es keinerlei Einträge. Ob das Buch vielleicht mit dem Rathaus-Umzug 1956 verloren ging und dann wieder auftauchte, ließ sich bisher nicht klären.



