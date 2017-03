Kunstfreitag: Die Leiterin der Plattform 3/3 wurde von OB Brand ausgezeichnet. Der folgende Auftritt des Poetry-Slammers Sami El-Ali wirft Fragen auf, die im Rahmen der Eröffnung leider nicht diskutiert werden können.

Der Ehrenbrief der Stadt Friedrichshafen ist so etwas wie ein Ehren-Oscar für das Lebenswerk; wer ihn bekommt, kann schon mal glauben, jetzt sei das Wesentliche gelaufen. Falls auch Erika Lohner dieses Gefühl beschlich, hat sie es bei der heutigen Eröffnung des Kunstfreitags im Kiesel tapfer runtergeschluckt: Oberbürgemeister Brand verlieh ihr den Ehrenbrief, weil sie sich „um die Kunst hier in Friedrichshafen verdient gemacht hat, und das seit Jahren“, so Brand. Schon seit Anfang der 2000er-Jahre führt Erika Lohner die Plattform 3/3, anfangs noch im Kollektiv mit Stefan Sell, Brigitte Meßmer, Bernd Rösner und Andreas Knapp. Mit der Plattform 3/3 habe Lohner vor allem regionalen Künstlern eine Plattform geboten – und bietet sie weiterhin. Inzwischen kommen auch Anfragen aus Norddeutschland und der Schweiz.

Mehr als 150 Ausstellungen und Aktionen fanden seit Gründung in der Plattform 3/3 statt, für die Lohner sich einsetzt. „Sie sagt, was sie denkt. Sie hält nicht hinter dem Berg, sie meldet sich auch bei ihren Ansprechpartnern der Stadt selbstbewusst und klar, wenn es an etwas fehlt“, sagte Brand. „Das ist nicht immer bequem, aber bei jedem Telefonat, jeder Begegnung spürt man diese Leidenschaft für die Plattform und für die Menschen, die dort ein und aus gehen.“ Erika Lohner gehe ihr Bemühen um die Plattform 3/3 immer in dem Bewusstsein an, hier einen Ort bieten zu können, der sonst in Friedrichshafen fehle. Im Namen des Gemeinderats verlieh Andreas Brand Erika Lohner den Ehrenbrief „für ihre Bereitschaft, etwas zu tun, was nicht selbstverständlich ist, etwas zu tun, was die Kunstszene in unserer Stadt nicht nur ergänzt, sondern bereichert“.

Neben einem kurzen Dank an Helfer und Unterstützer nutzte Eerika Lohner ihre eigene Ansprache, um für die Plattform 3/3 zu werben. Denn was sie sucht, ist jemand, der diese Galerie von ihr übernehmen wird. Trotz massiven Bemühens habe sie niemanden gefunden. „Die Galerie Plattform 3/3 hat in weitem Umkreis einen hohen Bekanntheitsgrad erworben. Man muss sie einfach erhalten“, sagte sie. „Dies ist als Aufruf zu verstehen.“

Was dann folgte, war kein mehr oder weniger akademisches Impulsreferat, sondern Texte des muslimischen Poetry-Slammers Sami El-Ali. Der 26-jährige Erzieher an einer Grundschule in Berlin-Wedding rezitierte seine Texte frisch vom Handy weg – mit den Wortspielereien eines Comedians wie Willy Astor, aber auch mit Ernst, wenn er seine Schulzeit aus seiner Sicht schildert: derjenigen eines in die Ecke gestellten Emigrantenkindes. „Dann gab es diese Frage, die mir ständig gestellt wurde: Wo kommst du eigentlich her? Obwohl man mir im Deutschunterricht Gedichtanalyse beibrachte, erklärte man mir nicht, was tatsächlich hinter dieser Frage steckt.“ Seine Unterrichtserfahrungen klingen so haarsträubend, dass man sich fragt, ob das wirklich so gewesen sein kann: „Man lehrte uns im Biologieunterricht, dass ich dümmer sei als die anderen, in Politikwissenschaft, dass ich mit Demokratie nichts anfangen könne; in Ethik, dass mein Glaube gewaltverherrlichend sei, und in Religion akzeptierte man meine nicht.“ Sami El-Ali schilderte einen Ausgrenzungsprozess, der seine ästhetische Form als Text jedoch erst am Ende findet: „Aber was bleibt uns denn anderes übrig als aufstehen, abstauben, losgehen, Hürden zu überwinden und dennoch auf der Stelle treten? Weil die Leute nur zusehen, uns nicht zuhören, sich nur dann bei uns melden und zu uns kommen, wenn etwas passiert, das denen Schaden zufügt die vor uns sind. “ Genau an dieser Stelle des durchaus provozierenden, weil einseitigen Vortrags wäre ein Impulsreferat dann doch willkommen. Sami El-Ali wirft Fragen auf, für deren Erörterung die Eröffnung des Kunstfreitags nicht den zeitlichen Rahmen bietet.

Ebenfalls nicht der Rahmen ist die Eröffnung für eine unschöne Nachricht, von der aber auch nicht die Rede ist. Sie betrifft einen Randständigen des Kunstfreitags: Hubi W. Jäger, der das von ihm selbst finanzierte Kunstschaufenster „Vitrine-FN“ betreibt, wirft nach fünf Jahren hin. Vier Jahre davon habe er sich bemüht, Zugang zum „erlauchten Kreis“ des Kunstfreitags zu bekommen, aber er sei „immer vertröstet und abgeblockt“ worden, kritisiert Jäger in einer Pressenachricht. Der Kunstfreitag war nicht nur die Finissage der Vitrinen-Ausstellung „Krieg, Gewalt, Flucht, Migration“, sondern auch das Ende der Vitrine-FN. „Eigentlich hatte ich noch genügend Ideen, weitere Ausstellungen zu gestalten“, so Jäger. „Allerdings hat mich über all die Jahre das Gefühl einer gewissen Ignoranz begleitet, insbesondere durch die ‚Kollegen’ der Kunst-Branche – sicher nicht alle.“ Auch das wäre einen Austausch wert, der jetzt aber wohl zu spät käme.