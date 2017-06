Friedrichshafen Ehrenbrief der Stadt für Edeltrud Wösle

Seit über zwei Jahrzehnten bringt sich Edeltraud Wösle in die Gemeinschaft Siedlung Löwental ein, jetzt wurde sie mit dem Ehrenbrief der Stadt geehrt.

Wenn es um die Stärkung des Zusammenhalts in einem Stadtteil geht, spricht man heute von Quartiersarbeit. Schon lange bevor es diesen Begriff gab, hat Edeltrud Wösle mit der Gemeinschaft Siedlung Löwental genau das getan und sie tut es immer noch – seit 24 Jahren im Verein und seit 15 Jahren als dessen Vorsitzende. Dafür überreichte ihr Oberbürgermeister Andreas Brand in einer Feierstunde im Gemeindehaus "Guter Hirte" jetzt den Ehrenbrief der Stadt.

Nicht nur der Oberbürgermeister war voll des Lobes für das herausragende ehrenamtliche Engagement von Edeltrud Wösle. 1986 ist sie zusammen mit Ehemann Wunibald Wösle aus Sigmaringendorf nach Löwental gezogen. Es war genau das Jahr, in dem der Verein wieder gegründet wurde. "Ursiedler" Walter Hener erinnerte in seiner Ansprache an seine erste Begegnung mit Edeltrud Wösle bei der Gründungsversammlung im Dorfkrug: "Sie hat gleich gesagt, sie wolle sich engagieren. Das war schon etwas Besonderes", so Hener. "Es fanden sich zwar immer leicht Leute zum Mitfeiern, aber nicht so einfach Leute zum Mitarbeiten." Der frühere Vorsitzende des Siedlervereins, Siegfried Rehm, lobte: "23 Jahre, bis heute, hast du die Gemeinschaft und das Wohngebiet mitgeprägt. Dein großer Verdienst ist auch die Integration der Kinder und Jugendlichen in den Verein".

Als Beispiele für Wösles Engagement nannte Andreas Brand den Hemdglonkerumzug am Gumpigen mit anschließende Siedlerball im Gemeindehaus. "Sie organisieren, stellen das Programm zusammen, studieren mit den Kindergruppen Lieder und Tänze ein. Und dann treten sie auch noch auf." Auch beim Sommerfest stehe Wösle ihre Frau, führte Brand auf: "Das Fest führt Löwentaler aller Altersstufen und ehemalige Siedlungsbewohner aus aller Welt zusammen". Dann wäre da noch die Theatergruppe und das Adventssingen.

Und was sagte Edeltrud Wösle zu der Auszeichnung? "Es ist ein tolles Lob, das ich sehr zu schätzen weiß. Aber so etwas geht nur, wenn man viele hat, die einem unterstützen", dankte sie den Löwentalern.