Friedrichshafen Ehlerstraße wird gesperrt und saniert

Die Sanierung der Ehlersstraße in Friedrichshafen zwischen den Einmündungen Ailinger Straße und Hadwigstraße wird fortgesetzt, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb ist die Ehlersstraße ab Dienstag, 2. Mai, bis voraussichtlich 14. Juni voll gesperrt.

Die Sanierung erfolgt nach Mitteilung der Stadt in mehreren Teilabschnitten. Ab Dienstag wird nun die Baustelle im zweiten Bauabschnitt eingerichtet. Dazu muss die Ehlersstraße zwischen den Einmündungen Ailinger Straße und Hadwigstraße voll gesperrt werden.

Die Umleitung für Fahrzeuge und Radfahrer in Richtung Westen erfolgt über den Kreisel Goethestraße/Ehlersstraße, die Löwentaler Straße und die Ailinger Straße Richtung Norden. Der Verkehr in Richtung Westen wird über folgende Route geführt: Kreisverkehr Goethestraße/Ehlersstraße, Löwentaler Straße und Ailinger Straße Richtung Norden. Der Verkehr in Richtung Osten wird über die Kreuzung Keplerstraße/Ehlersstraße, Ailinger Straße Richtung Norden, Graf-von-Soden-Platz und Kreisverkehr Goethestraße geführt. Die Radfahrer in Richtung Osten werden während der Vollsperrung über die Kreuzung Keplerstraße/Ehlersstraße, die Ailinger Straße Richtung Süden, die Löwentaler Straße zum Kreisel Goethestraße/Ehlersstraße umgeleitet. Die genannten Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Bushaltestelle „Magdalenenstraße“ in der Ehlersstraße wird in die Schwabstraße auf Höhe Gebäude 31 verlegt, berichtet die Stadtverkehrsgesellschaft. Die Linien 14 und 16 des Stadtverkehrs werden wie folgt verlegt: In Fahrtrichtung Osten (stadtauswärts) über die Ailinger Straße, die Hadwigstraße, die Schwabstraße und die Mühlöschstraße. In Fahrtrichtung Westen (stadteinwärts) über die Mühlöschstraße, die Schwabstraße, die Hadwigstraße und dann links in Ailinger Straße. Für Busse, die aus der Hadwigstraße in die Ailinger Straße einfahren müssen, wird eine Lückenampel eingerichtet, die von den Busfahrern aktiviert werden kann.

Die Firma Strauß, die üblicherweise die Bushaltestelle in der Ehlersstraße anfährt, nutzt als Ersatzhaltestelle die Schulbushaltestelle in der Keplerstraße. Der Schulbus für den Schwimmunterricht im Hallenbad hält während der Vollsperrung auf der Löwentaler Straße (Ersatzhaltestelle „ZF Forum“).

Auch während der Vollsperrung sind die Gehwege entlang der Ehlersstraße für die Fußgänger nutzbar.

Im Anschluss an die Vollsperrung wird die Ehlersstraße in diesem Bereich erneut bis voraussichtlich 2. September halbseitig gesperrt.