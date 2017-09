Friedrichshafen Ehemaliger Co-Pilot der "Landshut" freut sich über Standort - weiterhin viel Gesprächsbedarf

Jürgen Vietor, ehemaliger Co-Pilot der von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine, freut sich über den künftigen Standort in Friedrichshafen. Die meisten Gemeinderäte der Zeppelinstadt äußern sich jedoch weiter zurückhaltend. Die Stadt Landshut zeigt weiter Interesse an einem Original-Teil der Boeing.

In Brasilien laufen die Vorbereitungen für die Rückholung der "Landshut". Einen Eindruck der Herausforderungen, die dabei warten, konnte sich der einstige Co-Pilot der damaligen Lufthansa-Maschine, Jürgen Vietor, machen (siehe Interview unten). Am künftigen Häfler Ausstellungsort der 1977 von Terroristen entführten Maschine sind derweil weiter Fragen offen. Darunter ein Stück weit noch immer die nach der Finanzierung des Projekts. "Die 'Landshut' kommt und bislang waren Stadt und Gemeinderat außen vor", beschreibt FDP-Fraktionsvorsitzende Gaby Lamparsky die derzeit verfahrene Situation. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte Mitte August gesagt, dass für die Stadt bezüglich der Finanzierung keine Zwangslage entstehen soll, Museumschef David Dornier, dass für das "Landshut"-Projekt keine Mittel der Zeppelin-Stiftung benötigt werden – Fakten, die es zu bewerten gelte, so SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Stauber. "Zudem wurde ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister und Vertretern der Gemeinderatsfraktionen angeboten, dem wir mit Interesse entgegensehen", teilt Stauber weiter mit. Im Museum wird nach Auskunft von Pressesprecher Philipp Lindner versucht, Termine für Gespräche mit der Stadt und Gemeinderäten zu koordinieren. Das habe oberste Priorität. Konkrete Termine stehen nach Angaben der Stadtverwaltung noch nicht fest.

Als verkündet wurde, dass die „Landshut“ im Dornier-Museum ausgestellt wird, hatte auch für viele Gemeinderäte die Urlaubszeit begonnen, erinnert Norbert Fröhlich, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. In der Fraktion habe man seither noch nicht vertieft über das Projekt gesprochen. Fröhlich selbst ist dem Projekt gegenüber nach eigenen Angaben "recht positiv" eingestellt – und das von Anfang an. Er rechnet mit einem Besucherplus durch das Mahnmal. "Und das wird ein gutes und geschichtsbewusstes Publikum sein", ergänzt er. Wichtig sei, dass das Ausstellungskonzept sowohl die geschichtliche Bedeutung dar-, als auch die Integration ins Dornier-Museum sicherstelle. Ein Punkt, der auch die SPD-Fraktion beschäftigt, die das Projekt nach Auskunft ihres Vorsitzenden Dieter Stauber weiter skeptisch sieht. "Dies betrifft sowohl die Angliederung der Landshut als 'Symbol des Widerstandes gegen den Terrorismus' an ein Luftfahrtmuseum, als auch die Wahl des Standortes Friedrichshafen", so Stauber. Weiter erachte die Fraktion es als sehr anspruchsvoll, anhand dieses Exponates den historischen und aktuellen Terrorismus und die Standhaftigkeit des Staates zu vermitteln. "Wir wollen die 'Landshut' auch nicht lediglich auf eine Rolle als Touristen-Magnet reduziert sehen.

" Sylvia Hiß-Petrowitz, Vorsitzende der Fraktion ödp/parteilos, teilt auf Anfrage mit: "Wir sind einstimmig der Meinung, dass die 'Landshut' mit Friedrichshafen nichts zu tun hat und wir glauben auch, dass es Kalkül ist." Friedrichshafen sei eine reiche Stadt, die dann früher oder später finanziell in die Bresche springe, "so kann es nicht gehen". Zudem, so Hiß-Petrowitz, finde sie es schade, dass das Flugzeug dazu missbraucht werde, um Zuschauer herzulocken, gerade weil es keine Verbindung zur Stadt hat.

Bei der Finanzierung des "Landshut"-Projekts inklusive künftiger laufender Kosten sieht Norbert Fröhlich klar den Bund in der Pflicht und ist mit dieser Einschätzung nicht allein. "Nicht nur die Überführung, sondern auch die laufenden Unterhaltskosten sollten entsprechend von der Bundesregierung und dem Dornier-Museum getragen werden und nicht von der Stadt", teilt Mathilde Gombert, Fraktionsvorsitzende der Grünen, mit. Die Zeppelin-Stiftung als Zuschussgeberin scheide aus Sicht der Grünen von vornherein aus. Auch für die große Mehrheit der Freien Wähler ist nach Angaben ihres Fraktionsvorsitzenden Eberhard Ortlieb klar, dass die finanzielle Seite – Überführung, Restaurierung und Unterbringung – in den Händen der Partner Dornier und Bund liegt. "Wenn sich uns auch der Grund für den Standort Friedrichshafen, trotz konkurrierender Städte und Museen, noch nicht gänzlich erschlossen hat, kann die 'Landshut' eine Bereicherung für das Museum sein", so Ortlieb außerdem.

Konkurrenz um die "Landshut" oder zumindest Teile der Maschine gibt es indes noch immer. Nach Recherchen des SÜDKURIER hat die Stadt Landshut "nach wie vor großes Interesse daran, geeignete Teile der Maschine auszustellen, und zwar im derzeit im Aufbau befindlichen neuen Stadtmuseum". Das teilte Johannes Viertlböck vom Hauptamt der dortigen Stadtverwaltung dieser Zeitung mit. Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz hat sich in einem Schreiben vom 11. August an den Direktor des Dornier-Museums, David Dornier, gewandt und um Überlassung eines Teils der „Landshut“ gebeten. Seine Bitte begründete der OB wie folgt: „Dadurch wäre es uns möglich, die geschichtliche Bedeutung des „Deutschen Herbsts 1977“ und die (kleine) Rolle, die Landshut dabei gespielt hat, im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen.“

In der bayrischen Stadt wird bereits an die von Terroristen gekaperte Lufthansa-Maschine erinnert. Seit Jahrzehnten ist eine Straße nach dem bei der Entführung durch den Terroristen Zohair Youssif Akache ermordeten Piloten Jürgen Schumann benannt. "An dieser Straße liegt das größte Gymnasium Niederbayerns (Hans-Leinberger-Gymnasium), weshalb die Geschichte der 'Landshut' auch heute noch vielen Jugendlichen der Stadt gut bekannt ist", wie Viertlböck in seiner Stellungnahme schreibt. Und ein Modell der Maschine wird im neuen LANDSHUTmuseum in der Abteilung „Weltanschluss durch Technik“ präsentiert. Die Boeing war am 7. August 1970 auf den Namen „Landshut“ getauft worden. Danach drehte das Flugzeug mehrere Runden über der Patenstadt.

"Die Maschine ist im Moment ein einziger Schrotthaufen"

Jürgen Vietor, Co-Pilot der Landshut bei der Entführung der Maschine 1977, war Anfang August neun Tage lang in Fortaleza (Brasilien) und konnte sich über den Zustand der Lufthansa-Maschine vor Ort ein Bild machen.

Wie war der Besuch der "Landshut" für Sie?

Ich war ja schon das zweite Mal dort unten, einmal war ich schon im März dort und jetzt noch einmal im August. Wir wurden von der Bürgermeisterin empfangen. Es war schrecklich heiß, immer dreißig Grad. Bei den Dreharbeiten im Cockpit waren es bestimmt 50 Grad.

Wie war der Zustand des Flugzeuges?

Das ist natürlich eigentlich ein Schrotthaufen. Es ist klar, wenn ein Flugzeug zehn Jahre lang im tropischen Klima steht, immer bei 30 Grad, hoher Luftfeuchtigkeit und viel Regen, dann bleibt da nicht mehr viel übrig von so einem Flugzeug. Vor allem, wenn man die Fenster nicht geschlossen hat. Es ist ein Schrotthaufen. Die Reifen waren völlig platt. Es standen acht oder neun andere Maschinen um die Landshut herum.

Stimmt es, dass Bienen darin nisten?

Ja, am Auslassventil haben sich Bienen ein Nest gebaut.

Hatten die Arbeiten an der Maschine bereits begonnen?

Nein.

Wie finden Sie es, dass die Maschine nach Friedrichshafen kommt?

Zunächst hatte sich ja ein Luftfahrt-Enthusiast aus Flensburg interessiert. Meiner Meinung nach wäre aber das Haus der Geschichte in Bonn ein geeigneter Platz gewesen, weil das Bundeskanzleramt schließlich nur 800 Meter entfernt liegt. Und dort wurden Entscheidungen auf Leben und Tod getroffen. Deshalb hätte ich es auch gut gefunden, wenn die Maschine nach Bonn gekommen wäre, aber die haben das aus Platzgründen ja abgelehnt. Die wollten nur eine Tür haben.

Finden Sie, dass Friedrichshafen ein würdiger Ort ist?

Ja, weil das Dornier-Museum ist ja inhaltlich und pädagogisch so toll gemacht, deswegen hat die Landshut da einen würdigen Platz. Ich freue mich darüber.