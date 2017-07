Friedrichshafen/Tettnang Ecstasy und Marihuana: Student hat Partypillen in Club dabei

Zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung hat das Amtsgericht einen Studenten wegen Drogenbesitzes und -handels verurteilt.

Wegen mehrfachen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz stand gestern ein Student, der zur Tatzeit in Friedrichshafen wohnte, vor dem Amtsgericht Tettnang. Richter Martin Hussels-Eichhorn und die zwei Schöffinnen folgten dem vorgeschlagenen Strafmaß von Oberstaatsanwalt Matthias Inselsberger und verurteilten den Angeklagten zu elf Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Außerdem muss er 60 Tagessätze à 15 Euro und Wertersatz in Höhe von 400 Euro leisten.

20 Anklagepunkte trug der Oberstaatsanwalt vor. In 16 Fällen ging es um den unerlaubten Erwerb von Betäubungsmitteln, in erster Linie Ecstasy, gefolgt von Marihuana. In vier Fällen wurde dem Angeklagten der Handel mit den bunten Partypillen zur Last gelegt. Rein wirtschaftlich betrachtet sprach der Richter von einem Nullsummengeschäft, da der junge Mann die Drogen zur Finanzierung des eigenen Bedarfs verkauft habe. Zu seinen Gunsten wertete Hussels-Eichhorn, dass er ein vollumfassendes Geständnis abgelegt hat.

Im Mai 2015 kam der gelernte Koch und Student zum ersten Mal mit Marihuana in Berührung. "Zur Beruhigung rauchte ich immer wieder mal einen kleinen Joint. Dadurch wurden meine Gedanken ruhiger und ich konnte effektiver lernen", berichtete er. Hintergrund sei seine im Alter von elf Jahren diagnostizierte ADHS-Erkrankung. Im November 2015 sei ihm in einem Club erstmals Ecstasy angeboten worden. "Das Gefühl war unbeschreiblich schön." Im Nachhinein wisse er, dass es einfach nur schädlich gewesen sei. Ab Januar 2016 intensivierte er seinen Konsum in den einschlägig bekannten Ravensburger Clubs. "Ein Abend kostet um die 100 Euro und durch den Verkauf kam ich auf null raus", schilderte der Angeklagte seine Motivation.

Ein Jahr nach einer polizeilichen Wohnungsdurchsuchung sei er im März 2017 erneut schwach geworden und habe sich zwei Kapseln gekauft. "Eigentlich wollte ich sie gar nicht nehmen." Nach der Vernehmung bei der Polizei ging er zurück zum Club, um sein Fahrrad zu holen. Da er dringend pinkeln musste und noch den Stempel vom Club am Arm hatte, ging er wieder hinein, um auf die Toilette zu gehen. Dort erwischte ihn ein Mann vom Wachpersonal des Clubs mit einer Dose mit 30 Ecstasy-Tabletten. Der Wachmann bestätigte im Zeugenstand, dass der Angeklagte die Pillen in der Hand hatte und dass ein zweiter Mann am Waschbecken stand und sofort die Toilette verließ.



Der Angeklagte schilderte, dass er kein Interesse am Kauf der Tabletten hatte. Er habe die Dose dann einfach fallengelassen. Da dieser Vorgang nicht mehr genauer aufgedröselt werden konnte entschied Richter Hussels-Eichhorn in diesem Punkt auf "Im Zweifel für den Angeklagten". Dem Angeklagten zu Gute kam seine günstige Sozialprognose. Er ist in den letzten Zügen des Studiums und hat ab Oktober eine Stellenzusage. Außerdem befindet er sich in psychologischer Behandlung und konnte aufgrund von drei freiwilligen Urinuntersuchungen nachweisen, dass er clean ist. Dies unterstrich auch sein Verteidiger Gerd Prokop.