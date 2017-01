Das Duo "Oropax" hat als Chaostheater die Besucher im Bahnhof Fischbach zum Brüllen gebracht sowie Situationskomik und Woll-Lust vom Feinsten geboten.

Thomas hat nun endlich seine Berufung und seinen Sinn des Lebens gefunden. Und zwar gerade und genau beim Häkeln und Stricken. Denn so vieles lässt sich mit den beiden Tätigkeiten erklären, das bisher für Thomas noch rätselhaft war: Sein Bruder „spinnt“ und ist „strickt“ dagegen, manchmal sogar „häkelhaft“. Auch das mit dem Gruppensex macht plötzlich Sinn: „zwei links, zwei rechts, dann eine fallen lassen“. Sein Leben hat sich eh seit der Entdeckung seiner Woll-Leidenschaft grundsätzlich geändert. Er trägt nur noch selbst gestrickte Pullis, macht seinem Bruder „Wolker“ und zwar solche mit zu langen Ärmeln. Thomas fährt nun „Wollwo“ und sein Allheilmittel heißt „Wolltaren“. Vor allem hat Thomas nun eines begriffen: Die „Ewollution“. Denn schließlich hängt alles mit den Stoffen zusammen.

Volker hat hingegen seine Vorliebe für das Kochen entdeckt. Doch irgendwie kommt er mit seinem lustigen englischen Kuchen „Funkuchen“ nicht gegen die Woll-Liebe seines Bruders an. So zieht sich ein roter Faden nicht nur durch das Programm des Abends, sondern auch quer über die Bühne. Der personifizierte Faden wird bis zur Besucherin Uta gereicht, die sich in der ersten Reihe den Liebesbekundungen von Thomas ausgesetzt sieht und mit ihrem Schal zur ohnehin schon sehr üppigen Kostümausstattung beiträgt.

Das Chaostheater "Oropax", in Person von Volker und Thomas Martins, treibt in „Faden & Beigeschmack“ sein Unwesen. Das gebotene Programm ist witzig, tiefsinnig und gleichzeitig sinnentleert, sprüht vor Spiel- und Lebenslust und verwirrt mit Erkenntnissen und Zusammenhängen, wo bisher keine waren. Und so nimmt das begeisterte Publikum eine Weisheit zum Nachdenken mit: „Moses hatte keinen Taschenrechner – und konnte trotzdem das Meer teilen.“

Die beiden Brüder aus Freiburg sind immer ein Garant für einen schrägen Abend, mit nicht viel Tiefgang – aber für zwei Stunden, die so herrlich wenig mit dem Alltag des Publikums zu tun haben. Die Brüder denken um Ecken, die vorher keine waren und finden Brücken, wo gar keine Flüsse sind. Irre witzig verzichten sie auf „ver“ oder „fer“ in einer Nummer. Stefan aus dem Publikum fungiert als Schiedsrichter und ist mit der durchschlagenden Waffe Wollknäuel ausstaffiert.

Beliebtester Gast des Abends ist, wie wirklich jedes Mal, der Mönch. Das Publikum liebt diese kauzige Kunstfigur mit dem Adventskranz auf dem Kopf und der speziellen Sprechweise, die nur er bühnenreif bringen kann. Neben dem Mönch haben die beiden Brüder noch andere Figuren dabei: Harald Pinski baut ein Gefährt, mit dem er die „Schalmauer“ durchbricht, aus Euroschweißhelm Vader wird Dart Vader, es tummeln sich Schwarzwälder, Russen, Sexualhormone und echte Kauboys mit zwei wilden Westen auf der Bühne. Zusammen schenkten sie dem Publikum einen herrlich schrägen Abend mit Wortwitz und Muskelkater im Sprechzentrum.