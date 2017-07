Friedrichshafen Düstere Haushaltslage bei katholischer Gesamtkirchengemeinde

Der katholische Gesamtkirchengemeinderat hat bei seiner Sitzung Bilanz gezogen. Die Haushaltslage sieht nicht rosig aus. "Die finanzielle Auslastung ist erreicht", sagte Kirchenpflegerin Ulrike Weiß.

Friedrichshafen – Düster sieht die Haushaltslage der katholischen Gesamtkirchengemeinde aus. Kirchenpflegerin Ulrike Weiß präsentierte in der jüngsten Sitzung des katholischen Gesamtkirchengemeinderats die Zahlen. "Mit der Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden freien Finanzmittel ist die finanzielle Auslastung der Gesamtkirchengemeinde erreicht", sagte sie im Hinblick auf die Eckdaten des Haushalts für die beiden kommenden Jahre. Bei einer jährlichen Zuweisung von etwa 2,3 Millionen Euro an Kirchensteuern stehen davon nur knapp 15 Prozent – umgerechnet 300 000 Euro – als freie Finanzmittel zur Verfügung.

Im Vergleich zu anderen Kirchengemeinden innerhalb der Diözese Rottenburg-Stuttgart schlägt der Anteil der Gelder, die für die Kindergärten eingesetzt werden, mit 24 Prozent des Kirchensteueraufkommens deutlich stärker zu Buche. Die Übernahme weiterer Verpflichtungen wie etwa zusätzliche Personalkosten in diesem Bereich sei gänzlich ausgeschlossen.

Auch die personellen Kapazitäten in der Gesamtkirchenpflege seien an der Belastungsgrenze angekommen, betonte Ulrike Weiß. Nichtsdestotrotz stehen in vielen Häfler Kirchengemeinden zahlreiche Großvorhaben an. Zu nennen sind insbesondere die Renovierung von Heizung und Elektrik in der Canisiuskirche, die mit 711 000 Euro veranschlagt ist, die Sanierungen der Fassade des Pfarrhauses St. Nikolaus und des Dachstuhls der Haldenbergkapelle. Im Kostenvoranschlag für Generalsanierung des Hauses in der Karlstraße 45 stehen 1,7 Millionen Euro.

Weitere Sanierungsvorhaben für die Jahre 2018/2019 betreffen demnach den Turm der Canisiuskirche, den Dachstuhl der Friedhofskirche St. Maria Jettenhausen, die Elektrik von St. Petrus und Paulus Ettenkirch und das Flachdach von St. Maria. Sorge bereiten der Kirchenpflegerin aber auch Schäden, die an kirchlichen Gebäuden durch Unwetter oder Vandalismus entstehen – und die aus Kostengründen versicherungstechnisch nicht abzudecken seien. Als Beispiel nannte Ulrike Weiß die mutwillige Zerstörung von Dachrinnen am Kindergarten St. Columban – ein Vorfall, der sich erst vor wenigen Tagen ereignet habe.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt bei der Sitzung war der Jahresbericht der Kindergärten. In den 16 katholischen Kindergärten und der heilpädagogischen Gruppe in Guter Hirte werden derzeit rund 1000 Kinder betreut, wie Kindergartenbeauftragte Julia Day-Carmona und Tanja Haider als Leiterin des Christophorus-Kindergartens vermeldeten. 13 Kindergärten beteiligen sich am Bundesprogramm "Sprach-Kitas", das eine Laufzeit von vier Jahren hat und sich verstärkt um eine "alltagsintegrierte sprachliche Bildung" der Mädchen und Jungen kümmert. Dafür werde, wie Tanja Haider erklärte, jeweils eine 50-Prozent-Stelle bereitgestellt.

Nach einem defizitären Jahr 2015 kann die katholische Sozialstation für 2106 mit einem Budgetüberschuss von fast 10 000 Euro aufwarten. Das geht aus dem Ergebnisbericht von Geschäftsführer Werner Figilister hervor. Dies sei etwa durch eine "zeitliche Optimierung" von Pflegeleistungen aber auch durch verbesserte Tour-Planungen gelungen. Figilister macht aber auch keinen Hehl daraus, dass einige Mitarbeiter dem erhöhten Leistungsdruck nicht standgehalten hätten. Unterm Strich habe man mehr Personalabgänge hinnehmen müssen. Statistisch gesehen verbrächten die Mitarbeiter im Pflegedienst 41,5 Prozent ihrer Arbeitszeit mit der eigentlichen Pflege, 20 Prozent im Auto, 18,5 Prozent würden für Rüstzeiten und Dokumentation in Anspruch genommen, 20 Prozent für Urlaub oder Krankheit.

Jahresbericht der Herberge

Ein wesentliches Ziel für 2017 sei es, Menschen noch stärker bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Dieser Anspruch geht vom Jahresbericht der "neuen" Herberge aus, den Herbergsleiter Stefan Zorell den Mitgliedern des katholischen Gesamtkirchengemeinderats vorlegte. Der Neubau im Industrieweg war Ende 2015 bezogen worden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 56 Menschen betreut, der Frauenanteil liegt bei 26 Prozent. Die Altersspanne reichte von 21 bis 70 Jahren, der Altersdurchschnitt lag bei 44 Jahren. Bei einem Großteil der Klienten lag die Verweildauer in der Herberge mehr als 90 Tagen. "Die Tatsache, dass bezahlbarer Wohnraum auch im Bereich Friedrichshafen extrem knapp ist, findet ihren Niederschlag in der steigenden Verweildauer der Menschen in der Herberge", schlussfolgert Zorell. Dennoch sei es gelungen, 12 Klienten in eine eigene Wohnung mit Mietvertrag zu vermitteln. "Finanzierung von Zeitungsinseraten, Telefontraining für wohnungssuchende Menschen, Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern, Suche nach Patenschaften und Anmietung von eigenem Wohnraum" nennt Zorell als weitere Unterstützungsmaßnahmen. (ghw)