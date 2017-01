Friedrichshafen- "Drum Tao" bietet im GZH eine furiose Show

Die japanische Trommel-Gruppe bearbeitet riesige Instrumente, beschwört archaische Zeiten herauf und lässt bei aller Wildheit das ausgefeilte technische Können der Musiker erkennen.

Wie urzeitliche Tiere stehen drei beinahe zwei Meter lange japanische Zithern – Koto genannt – am Bühnenrand und begleiten eine weiß gekleidete Tänzerin. Ein schwarzer, maskierter Ritter nimmt ihr den langen Schal ab und von oben senkt sich zu dramatischem Tremolo eine riesige Pauke, blutrot wie die untergehende Sonne. Zwischen meditativen beinahe lasziv wirkenden Tanzeinlagen mit den keulenartigen Trommelschlegeln bearbeitet sie ihr Instrument unter Einsatz ihres gesamten Körpers. Unter dem fließenden Stoff des langen Kleids arbeiten sichtbar die Muskeln. Dumpf und dunkel kommunizieren zwei weitere Trommeln zu ihren Füßen.

Viele Jahrhunderte alt ist die japanische Kunst des rhythmischen Schlagens von Riesentrommeln, den Taikos. Götter und Geister sollten sie gnädig stimmen und die Samurai, die adligen Krieger mit dem Schwert, ließen sie vor dem Angriff spielen – um den Feind in Angst und Schrecken zu versetzen und die eigenen Krieger in einen tranceartigen Rausch.

Wie ein Derwisch wirbelt der Krieger im langen Rock und bloßem Oberkörper um die eigene Achse und schlägt wie besessen die Trommel. Ein weißer Samurai zieht sein Schwert aus der Scheide, schwingt es knapp am Körper vorbei, wirbelt über die Bühne, schneidet hörbar die Luft. Ein schwarzer Samurai antwortet ihm mit einer nicht weniger martialisch anmutenden Kraftdemonstration. Links trommelt das schwarze Heer die tiefen Röhrentrommeln, rechts die weißen Krieger die kleineren, höher gestimmten Schlaginstrumente. Der Musikerwettstreit wird zum Showdown der Samurai – kunstvoll kreuzen sie die Klingen.

„Samurai of the drums“ heißt die neue Trommelshow der elf Männer und drei Frauen starken japanischen Taiko-Gruppe „Drum Tao“. Gegründet 1993 auf der Insel Kyushu, erlebten sie ihren ersten internationalen Erfolg beim Fringe Festival in Edinburgh. Ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Vancouver machte sie schließlich weltberühmt.

Tao spielt mit der Dualität: Weiß und Schwarz, Licht und Schatten, Mann und Frau, kombiniert alte Tradition mit Pop und moderner Show.

Die weibliche Bambusflöte spielt eine verträumte Melodie, der Trommler be-zieht Stellung vor seinem Instrument. Breitbeinig geht das Muskelpaket ein wenig in die Hocke, bearbeitet das im Durchmesser, 1,70 Meter große Instrument, moduliert die Töne vom Rand zur Mitte, variiert Rhythmus, Lautstärke, Volumen, Klangfarbe, schreit Urlaute aufs Trommelfell, die Schlegel wirbeln, das Zwerchfell vibriert.

Japanische Trommelkunst ist rohe Kraft, fokussierter Geist und geschliffene Technik. Mit einer Mischung aus fernöstlicher Disziplin, Halbmarathon, Kampfsport und Muskeltraining bereiten sich die Künstler in klösterlicher Abgeschiedenheit auf ihren Auftritt vor.

Mit schwitzenden Leibern in furiosem Tempo schlagen die Künstler nicht nur ihre eigenen Trommeln, überkreuzen die Schlegel, dass sie vor den Augen verschwimmen. Klanghölzer imitieren den nervenaufreibenden Gesang der Zikaden einer heißen Sommernacht, bis die Ohren des Zuhörers klingeln. Trommeln wie Tischtennisschläger, große kleine, Cimbeln und ein gitarrenähnliches Instrument kommen zum Einsatz und schließlich zum Finale Furioso.

Drum Tao ist laut, wild, archaisch. Doch hinter dem scheinbaren Chaos ,in dem der abendländisch geschulte Hörer kein Taktmaß finden kann, verbirgt sich eine unfassbare Präzision im Rhythmus, im Zusammenspiel in der Bewegung. Tao, das ist kreative Kraft, breitbeinige Männlichkeit, sinnliche Weiblichkeit und die erlebbare Transformation von Energie.