Ravensburg/Friedrichshafen Drogenbesitz: Es bleibt beim Freispruch

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat in einem Verfahren gegen einen Häfler wegen Drogenbesitzes ihre Berufung vor dem Landgericht Ravensburg zurückgezogen. Damit wurde ein Freispruch des Amtsgerichts Tettnang bestätigt.

Die Vierte Strafkammer am Landgericht Ravensburg befasste sich am Dienstagvormittag mit der Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts Tettnang wegen Drogenbesitzes. Es ging um eine Hanfpflanzung im Garten und auf dem Balkon eines Einfamilienhauses in Friedrichshafen. Der Hausbesitzer wurde 2015 wegen Drogenbesitzes in nicht geringen Mengen zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Sein heute 57-jähriger Mitbewohner wurde freigesprochen, wogegen die Staatsanwaltschaft Ravensburg Berufung einlegte.

Im Juli 2014 hatte ein Mann auf dem Weg zum Einkaufen auf dem Balkon Hanfpflanzen entdeckt und die Polizei verständigt. Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Es fanden sich zwei Pflanzen auf dem Balkon und acht im Garten, teilweise von stattlicher Größe. Im Haus wurden in Dosen und Boxen Hanfsamen, knapp 2,5 Gramm Haschisch und an die 100 Gramm Marihuana entdeckt. Vom Marihuana waren allerdings über 40 Gramm nicht brauchbar, weil der Wirkstoffgehalt zu gering war, wie das Landeskriminalamt bei der Untersuchung feststellte. Immerhin verblieben aber etwa 560 wirksame Konsumeinheiten, wie Erster Staatsanwalt Alfred Meyer berichtete.

Ab und zu ein Joint

Im Haus lebten der Eigentümer und ein Mieter, die aufgrund der baulichen Gegebenheiten teilweise die Räume gemeinsam nutzten, wie das Wohnzimmer und die Küche. Der Eigentümer hatte eine Zeit lang mit der Schwester des Mieters eine Beziehung. "Die Marihuana-Pflanzen habe ich angepflanzt", erklärte der als Zeuge geladene Hausbesitzer: "Mit dem Anbau hatte er (der Angeklagte) nichts zu tun... Er hat sich da rausgehalten." Ab und zu habe er einen Zug aus einem Joint genommen, seine Schwester rauchte Marihuana, mehr aber auch nicht. Was die Dosen und Boxen in den gemeinsamen Räumen betrifft, so identifizierte der Zeuge sie fast alle als seine und von zwei, die nicht ihm gehörten, wusste er nicht, was sie enthielten. Tatsächlich fand sich darin nichts Bedeutsames. Auch ein als Zeuge geladener Polizeibeamter von der damaligen Hausdurchsuchung konnte auf Nachbohren von Verteidiger Gerd Pokrop keine Zuordnung der Dosen und Boxen, die Marihuana beziehungsweise Haschisch enthielten, zu dem Angeklagten vornehmen. Der Hausbesitzer schloss außerdem aus, dass der Angeklagte sich selbst an den Pflanzen bedient habe. Nachdem die beiden rund zwölf Jahre zusammen in dem Haus gewohnt hatten, zog der Angeklagte aus und sie beendeten ihre Freundschaft. Ursache war, dass es den Hauseigentümer wurmte, dass sich der Angeklagte nicht um den Haushalt kümmerte, aber Essen und Trinken waren für ihn selbstverständlich nicht inklusive der Miete. Einen Grund den Angeklagten zu schützen hat er also auch nicht. Der Angeklagte selbst schwieg zur Sache.

Der Vorsitzende Richter Rolf-Peter Schall konstatierte: "Das hat gar nichts ergeben." "Ich kann eigentlich gar nichts anderes machen, als die Berufung zurückzunehmen", entgegnete Meyer. Das war's: Freispruch bestätigt.