Friedrichshafen Dritter Bewerber will Oberbürgermeister werden

Zwischenzeitlich sind drei Bewerbungen um den Oberbürgermeister-Posten in Friedrichshafen eingegangen. Wer neben Amtsinhaber Andreas Brand und Philipp Fuhrmann bei der OB-Wahl am 12. März noch Häfler Rathauschef – oder -chefin – werden möchte, ist noch nicht bekannt.

Amtsinhaber Andreas Brand warf seine Bewerbungsunterlagen bereits im Dezember ein. Philipp Fuhrmann machte seine angekündigte Kandidatur am Freitag wahr. Wie Stadtsprecherin Monika Blank am Wochenende auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigte, gibt es zwischenzeitlich außerdem einen dritten Bewerber. Wer der oder die Dritte ist, ist bisher nicht bekannt. Sollte der Bewerber nicht vorab die Öffentlichkeit suchen, wird sein Name nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 14. Februar bekannt. Dann wird entschieden, welche Bewerber für die OB-Wahl in Friedrichshafen am 12. März zugelassen werden.