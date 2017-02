Das Schauspiel Leipzig mit einer überzeugenden Inszenierung der „Dreigroschenoper“ im Graf-Zeppelin-Haus. Besonders das originelle Bühnenbild sticht hervor.

Willkommen im Verfremdungseffekt! Oder ist es konkrete Poesie? Das Bühnenbild jedenfalls besteht aus Buchstaben, aus dem Wort „Dreigroschenoper“; sonst nichts. Und wenn der Ganove Macheath das Bordell betritt, schlüpft er dazu aus einer Tür im Buchstaben E, der im Inneren wie ein Hausflur tapeziert ist.

Der von Brecht praktizierte Abschied von der Illusionsbühne ist längst ein alter Hut, aber dem Schauspiel Leipzig gelingt unter der Regie von Philip Tiedemann eine frische Inszenierung. Indem der Text wortwörtlich selbst auf der Bühne steht, wirkt die Produktion im Graf-Zeppelin-Haus wie eine Möglichkeit unter vielen, diesen Stoff auf die Bühne zu bringen; die Aufführung verabsolutiert den gewählten Weg nicht und findet doch ihre Sprache.

Eine Sprache, die auch sonst zu Brecht passt: Er psychologisiert keine Individuen, sondern schnitzt markante Typen. Halb wie Puppen, halb wie zahnradgetriebene Blechpuppen marschieren sie denn auch auf die Bühne.

Im Kern geht es um zwei Prinzipien: Zum einen um die Verbrecherwelt, verkörpert durch Macheath, der ins solide Bürgertum aufsteigen will. Ihm steht Peachum gegenüber. Der ist ein komplizierterer Fall. Er formt seinen Betrieb aus dem Bodensatz des Kapitalismus: Die Bettler von Soho organisiert er, staffiert sie aus und teilt ihnen Distrikte zu. Peachum ist Chef einer Mitleidsindustrie, die in Sachen Zynismus dem bürgerlichen Kapitalismus die Krone aufsetzt. Sie macht noch aus den Bettlern, von denen eigentlich nichts mehr zu holen ist, ausgebeutete Lohnarbeiter. So randständig Peachum auch wirkt, verkörpert er doch das Bürgertum und dessen Wirtschaftsweise – wofür er freilich etwas unglücklich angelegt ist.

Das Verbrechen steht also dem Kapitalismus gegenüber, aber die beiden Welten unterscheiden sich in nichts voneinander. Nicht umsonst ist der Polizeichef Macheaths Freund, und die Polizisten sind gar noch halbseidener gekleidet als Macheaths eigene Jungs. Aber welches ist denn nun das gefräßigere Raubsystem: die kapitalistische Wirtschaft oder das organisierte Verbrechen? Für Macheath, als er schließlich unterm aus Buchstaben gebauten Galgen steht, ist das keine Frage: „Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ Man kennt diese Worte Brechts spätestens seit der jüngsten Bankenkrise, während der sie immer wieder zitiert wurden. Das bedeutet aber: Die Dreigroschenoper wurde von der Realität überholt. Der Pointe von Macheats Rede ist in die Groteske gerutscht. Und wie im Vorgriff auf diese Groteske stehen die Bettler in Clownsmasken auf der Bühne – nicht als lustige Clowns, sondern Horrorclowns.

Das Schauspiel Leipzig verschenkt keinen einzigen Witz dieses Textes, der wohl fast so viele geflügelte Worte hervorgebracht hat wie Goethes „Faust“. Dass sie zünden, liegt an der sehr guten Textverständlichkeit, die meist auch in den berühmt gewordenen Liedern gewahrt bleibt. Das ist wichtig, denn in ihnen wimmelt es von Bonmonts: „Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihm auf den Hut; „Ein großer Geist blieb in ner Hure stecken“; „Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm“, und unzählige andere. Vor allem Karl Sebastian Liebich als Moritatensänger, Andreas Herrmann als Peachum und Dirk Lange als Macheath lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Anna Keil als Polly – Peachums Tochter und Macheaths Frau – hat es da in den oft beträchtlich hohen Lagen schwerer. Allerdings turnt sie beim Singen im Buchstaben C herum, als wäre es ein Rhönrad und erfreut mit wollüstigem Seufzen: „Ja, da muss man sich doch einfach hinlegen“.

Und dann ist da noch das offen im Bühnenhintergrund platzierte Orchester, besetzt mit Musikern der Oper Leipzig und des Leipziger Gewandhauses. Nicht mal im Kanonensong, mit tüchtig pumpendem Schnädderätäng geboten, wird der Gesang übertönt. So mancher, der die Schrägheiten von Kurt Weills Musik gefürchtet haben mag, ist erstaunt, wie geschmeidig und biegsam das Orchester unter Leitung von Anthony Bramall klingen kann, obwohl es sich an die gewohnte Instrumentierung hält.

Brecht klagte, der Erfolg der Dreigroschenoper beruhe auf allem, „worauf es mir nicht ankam: die romantische Handlung, die Liebesgeschichte, das Musikalische“. Zum Glück kann einem das heute egal sein; die Dreigroschenoper darf genossen werden. Und so fliegt am Schluss der reitende Bote, der Macheath vor dem Galgen rettet, durch die Lüfte daher, wie in der tollsten Commedia dell’ Arte. Die Waage zwischen Vergnüglichkeit und V-Effekt hält die Inszenierung trotzdem. Ein gelungener Spagat.