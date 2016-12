Friedrichhafen Drei Weihnachtsbabys in Friedrichshafen und Tettnang

Lara und Jan heißen die beiden Weihnachtsbabys, die am Klinikum Friedrichshafen zur Welt gekommen sind. Ebenfalls am 24. Dezember wurde in der Klinik Tettnang die kleine Amelie Charleyne geboren.

Für Daniela und Manuel Bodenmüller aus Deggenhausertal ist die Geburt ihrer Tochter Lara die größte Weihnachtsüberraschung. Wie der Medizin Campus Bodensee mitteilung, erblickte sie am 24. Dezember um 11.25 Uhr erblickte im Mutter-Kind-Zentrum des Klinikums Friedrichshafen das Licht der Welt. Wenige Stunden später, um 18.54 Uhr, ist hier auch Jan geboren. Seine Mama Oxana Semiletova freut sich sehr über das ganz besondere Geschenk zu Weihnachten. In der Klinik Tettnang erblickte Amelie Charleyne am 24. Dezember das Licht der Welt – zur großen Freude ihrer Eltern Alexandra und Aurel Binczycka.

Wegen der Geschenke hätten die Eltern der kleinen Lara ihrem Töchterchen eigentlich eher den errechneten Geburtstag am 28. Dezember gewünscht. „Ihren besonderen Geburtstag am 24. Dezember hat sie sich selbst ausgesucht und jetzt ist alles gut so wie es ist“, freuen sich die jungen Eltern über ihr erstes Kind. Immerhin habe sie ja immer Schulferien und später frei. Bei ihrer Geburt wog Lara 3500 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Jan Semiltov hat sich dagegen etwas Zeit gelassen. Eigentlich hätte er bereits am 16. Dezember zur Welt kommen sollen. „Ich habe schon jeden Tag gewartet“, erzählt die junge Mutter aus Friedrichshafen. Aber ihr erstes Kind wollte einen besonderen Geburtstag. Bei seiner Geburt wog Jan 4000 Gramm und war 56 Zentimeter groß. „Die Überraschung ist ihm gelungen.“ Im Mutter-Kind-Zentrum des Klinikums Friedrichshafen fühlt sich Oxana Semiletova nach ihrem ungeplanten Kaiserschnitt sehr gut betreut. Daniela und Manuel Bodenmüller fällt auf, wie nett die Mitarbeiter sind. „Und das trotz Feiertagsstress“, lobt Daniela Bodenmüller.

Amelie Charleynes Geburtstermin sollte eigentlich der 1. Januar sein. „Auch dieser Tag wäre etwas Besonderes gewesen, aber über den 24. Dezember freuen wir uns noch mehr“, sagt Mama Alexandra Binczycka zum Geburtstag ihres ersten Kindes. Amelie Charleyne war bei ihrer Geburt 3870 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Auch Papa Aurel Michalik ist glücklich über das „Christkind“. Im Familienzimmer in der Klinik Tettnang kann die junge Familie rund um die Uhr zusammen sein. „Wegen der Atmosphäre fiel unsere Wahl auf dieses Krankenhauses und wir fühlen uns sehr wohl“, sind sich die jungen Eltern einig.