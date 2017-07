vor 3 Stunden SK Friedrichshafen Drei Täter rauben einen 13-Jährigen aus

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei gegen drei Männer, die am Dienstag, gegen 9.15 Uhr, einen 13-Jährigen in der Ernst-Lehmann-Straße in Friedrichshafen bedroht haben sollen. Sie nahmen dem Jungen acht Euro an Bargeld ab.