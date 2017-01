Friedrichshafen Drei Schulen in Friedrichshafen sollen neue Schulhöfe erhalten

Der Kultur- und Sozialausschuss berät am Mittwoch über die Prioritätenliste. Den Vorzug soll das Karl-Maybach-Gymnasium haben.

Zwei Schulhöfe werden in Friedrichshafen derzeit saniert, vier weitere sollen in den nächsten Monaten folgen. Das besagt ein Beschlussantrag für den Kultur- und Sozialausschuss am Mittwoch, 1. Februar. Oberste Priorität hat demnach der nördliche Schulhof des Karl-Maybach-Gymnasiums, gefolgt von Arbeiten am Schulzentrum Ailingen und an der Gemeinschaftsschule Graf Soden. An vierter Stelle steht erneut das Karl-Maybach-Gymnasium (KMG), dann mit dem südlichen Schulhof.

"Wenn wir Glück haben, kommt es den Sommer noch", sagt Christoph Felder, Leiter des KMG, über den neu gestalteten nördlichen Schulhof. Wie sehr die Schulhofsanierung an seiner Schule thematisiert wird, beschreibt er anhand der Schülerzeitung: Die gründet sich derzeit neu und wird den Schulhof ins Zentrum ihrer Erstausgabe rücken. "Die Relevanz ist unbestritten", sagt Felder. Das KMG habe im Verhältnis zur Schülerzahl die geringste Schulhof-Fläche unter Hälfer Schulen, die müsse man jetzt ansprechender gestalten. Die Sanierung in zwei Schritten, versteht er: "Es ist auch sinnvoll, wenn nicht zu viele Baustellen offen sind."

Die Verwaltung hat laut den Sitzungsunterlagen alle Schulhöfe und dort notwendige Maßnahmen systematisch aufgenommen. Mehrere Schulen fallen in die Kategorie 1, das heißt es wären Großmaßnahmen nötig: an der Gemeinschaftsschule Schreienesch stehen die Erweiterung der Mensa, die Einrichtung eines dritten Zugs sowie Hochwasserschutzmaßnahmen im Raum. An der Merianschule sind die Schülerzahlen rückläufig, das soll beobachtet werden. Am Schulcampus der Pestalozzi-, der Musikschule und des Graf-Zeppelin-Gymnasiums sind die Sporthallen ein Thema, außerdem eine mögliche Unterbringung der Sekundarstufe 1 der Gemeinschaftsschule Graf Soden.

Die Ludwig-Dürr-Schule beschäftigt sich mit einer Parkplatzfrage, denn bisherige Flächen werden im Zuge der B31 neu teils unzugänglich. An all diesen Schulen müssen Baumaßnahmen aber auch warten, bis der Standort der Sprachheilschule entschieden ist.

Die Prioritätenliste wurde bereits im Dezember im Kultur- und Sozialausschuss besprochen, damals wurde die Entscheidung vertagt.

Maßnahmen im Bereich Schulhöfe