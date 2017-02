Friedrichshafen Drei Menschen durch Küchenbrand verletzt

Mit Brandverletzungen an den Händen und Rauchvergiftungen wurden drei Mitglieder einer Familie nach einem Küchenbrand in Friedrichshafen ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer brach in einer Küche einer Wohnung im ersten Stock eines Hauses an der Allmandstraße in Friedrichshafen aus. Gegen 13.50 Uhr war der Brand gemeldet worden. Innerhalb einer dreiviertel Stunde hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht und die Wohnung entraucht, wie Stadtbrandmeister Louis Laurösch auf Anfrage des SÜDKURIER sagte. Die drei Verletzten, eine Mutter und ihre beiden erwachsenen Söhne, wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Dort werden deren Verbrennungen an den Händen beziehungsweise deren Rauchgasvergiftungen behandelt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Mit 23 Kräften und vier Fahrzeugen war die Häfler Wehr nach Angaben des Stadtbrandmeisters im Einsatz, um das Feuer in der Wohnung zu löschen.