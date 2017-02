Friedrichshafen Drei Männer treten gegen OB Andreas Brand an

Für die Oberbürgermeisterwahl am 12. März in Friedrichshafen sind vier Kandidaten zugelassen worden. Der SÜDKURIER bietet am Montag, 6. März, um 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus ein Podium mit Kandidaten.

Friedrichshafen – Vier Namen werden auf den Stimmzetteln für die Häfler Oberbürgermeisterwahl am 12. März stehen. Neben Amtsinhaber Andreas Brand kandidieren der Künstler Dominik Zehle, der Musikschulleiter Philipp Fuhrmann und der Lagerist und Gastronom Andreas Theurer für das Amt des Stadtoberhaupts – ihre Namen werden in dieser Reihenfolge auf den Stimmzetteln zu finden sein. Seine Bewerbung hatte daneben noch der Zerspanungstechniker Ralf Haack abgegeben. Doch er legte nur 94 statt der geforderten 100 Unterschriften von Unterstützern vor, wie Petra Schömer vom zuständigen städtischen Amt den Mitgliedern des Gemeindewahlausschusses darlegte. Deshalb wurde seine Kandidatur am Dienstagabend vom Ausschuss nicht zugelassen. Insgesamt sind 46 571 Bürgerinnen und Bürger berechtigt, den OB von Friedrichshafen zu wählen.

Eine offizielle Vorstellung der OB-Kandidaten veranstaltet die Stadt am kommenden Montag, 20. Februar, ab 19 Uhr im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Die Reihenfolge, in der sich die Kandidaten vorstellen, wurde ausgelost. Sylvia Hiß-Petrowitz, ÖDP-Gemeinderätin und Mitglied des Wahlausschusses, zog die Namen in folgender Reihenfolge: Dominik Zehle, Andreas Theurer, Andreas Brand und schließlich Philipp Fuhrmann. Jeder darf 20 Minuten reden, danach dürfen Wählerinnen und Wähler während weiteren 20 Minuten Fragen an den Kandidaten stellen. Moderieren wird die Kandidatenvorstellung Friedrichshafens Erster Bürgermeister Stefan Köhler. Er hat auch das Amt des Vorsitzenden des Wahlausschusses inne und versicherte, dass er strikt auf das Einhalten der für die Vorstellung vereinbarten Regularien achten werde.

Fragen stellen dürfen nur potenzielle Wählerinnen und Wähler. Zu Wort melden können diese sich an vier Mikrofonen, die im Saal aufgestellt werden sollen. Das Zeitlimit für Fragen aus dem Publikum ist auf eine Minute begrenzt und es werden nur zwei Fragen pro Person zugelassen. Zwei Minuten werden den Kandidaten jeweils für ihre Antworten zugeteilt. Petra Schömer geht davon aus, dass die Veranstaltung im GZH erst nach 22 Uhr enden wird. Im Hugo-Eckener-Saal wird nicht bewirtet, im Foyer schon.

Während ein Kandidat sich im Hugo-Eckener-Saal präsentiert, müssen sich die anderen drei in einem anderen Raum des GZH aufhalten, um keine Vorteile für sich gewinnen zu können. SPD-Fraktionssprecher Dieter Stauber, der 2009 selber OB Friedrichshafens werden wollte, erinnerte sich während der Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagnachmittag an die damalige Vorstellung der Kandidaten. In einem der Nebenräume des GZH den Applaus des Vorredners zu hören, sei deprimierend gewesen, sagte er.

Sollte es zu einem zweiten Wahlgang kommen, wird die Stadt keine weitere Kandidaten-Vorstellung ausrichten. Ein zweiter Urnengang wird nötig, wenn es keiner der vier Bewerber schafft, mehr als Hälfte der Stimmen auf sich zu vereinen. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Stimmen-Mehrheit zum Sieg – diesen würde es am Sonntag, 26. März, geben. Das Ergebnis der OB-Wahl am Sonntag, 12. März, wird in der Sitzung des Wahlausschusses am Montag, 13. März, 18 Uhr, festgestellt. Die Sitzung im kleinen Sitzungssaal des Rathauses ist öffentlich.

Podium des SÜDKURIER

Zur OB-Wahl bietet der SÜDKURIER am Montag, 6. März, ab 19 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus eine Podiumsdiskussion mit Kandidaten. Moderieren wird diesen Abend Andreas Ambrosius, Regionalleiter des SÜDKURIER. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung sollen Fragen an die Bewerber stehen. (dim)