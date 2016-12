Friedrichshafen Dornier-Museum: Mit Star Trek in eine himmlische Nacht

Hunderte Besucher feierten und tanzten bei einer Oldie Night im Dornier-Museum Friedrichshafen. Das Museum hatte auch die Star-Trek-Ausstellung für die Besucher geöffnet.

In dem Ambiente hatte DJ Alex Hog es wahrlich leicht: Kaum schallten die Klänge der ersten Lieder durch die Halle, war die Tanzfläche schon gut besetzt am Donnerstagabend bei der "Oldie Night & Star Trek-Ausstellung" im Friedrichshafener Dornier-Museum. Kein Wunder: Unter dem Riesenmodell der Internationalen Raumstation ISS und zwischen Flugzeug-Veteranen luden beliebte Songs und Evergreens mit bunt kreisendem Disko-Licht zu fröhlich spaciger Ausgelassenheit und lockten Hunderte Besucher.

So soll es sein bei dieser Veranstaltungsreihe im Zuge der Star-Trek-Ausstellung, die am Donnerstag zum zweiten Mal stattfand. Insgesamt vier Mal lädt das Dornier-Museum während der Ausstellungsmonate zu Oldie-Tanzabenden im Zeichen der Kultserie ein, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Da ist dann nicht nur die große Ausstellungshalle stimmungsvoll beleuchtet. Auch das DO-X-Restaurant bietet neben der regulären Karte ausgefallene Star-Trek-Speisen und Getränke an. Diesmal gab es noch eine Neuerung: Die Ausstellung mit echten Film-Utensilien war ebenfalls geöffnet.

Im Mittelpunkt aber stand die große Tanzfläche in der Halle, wo DJ Alex Hog alles an Musik auflegte, was in den vergangenen Jahrzehnten entweder kultig oder spacig rüberkam. Klar, dass berühmte Songs wie "Space Oddity" von David Bowie oder "Sternenhimmel" nicht fehlen durften. Aber auch die angesagtesten Disko-Tanzlieder wie "Daddy Cool" oder "Born to be alive" füllten die Tanzfläche – auf der sich auch Museumsdirektor Berthold Porath und Friedrichshafens Erster Bürgermeister Stefan Köhler austobten.

Wer genauer hinschaute, der entdeckte zwischen den vielen Tanzenden sogar den einen oder anderen Trekki: eingefleischte Star-Trek-Fans, die teils von weither angereist waren, erkennbar an den typischen Enterprise-Shirts, langen Ohren oder schräger Frisur. Das Ehepaar Ruth und Andre Bauer etwa: Aus Altusried kamen sie, um im Dornier-Museum als Captain Jean-Luc Picard und Counselor Deanna Troi einen trekkigen Abend zu verbringen.

Nebenan in der Ausstellung ließen sich etliche Besucher direkt ins Star-Trek-Universum beamen: zu Original-Requisiten der Filmreihe und mittels Virtual Reality sogar für zwei Minuten mitten ins Weltall.

Dort wähnten sich aber wohl auch die Besucher, als der DJ "Major Tom" auflegte und unzählige gen Himmel gereckte Arme der völlig losgelösten Tanzenden vor sich sah. Als er danach die Rocky Horror Picture Show nachschob, gab es kein Halten mehr. Fröhlich hüpfte das Publikum mit: "It's just a jump to the left. And then a step to the right..."

Die Ausstellung

Bis 18. Juni zeigt das Dornier-Museum die Sonderausstellung "Science & Fiction – 50 Jahre Raumschiff Enterprise", in der echte Exponate der kultigen Weltraum-Serien ausgestellt sind – noch erweitert um das Erlebnis der "virtual reality". Das Jubiläum der Star-Trek-Serie animierte das Dornier-Museum zu dieser in Deutschland einzigartigen Ausstellung. "Wir verbinden Science mit Fiction", erklärt der Direktor Berthold Porath. Denn einige der technischen Wunderwerke, wie man sie sich 1966 als Fiction vorstellte, sind inzwischen Realität geworden – und sogar Vorbild für moderne Technik. So stand der "Communicator" Pate für die Klapphandys von Motorola. Oder der "Replicator" auf der Enterprise-Brücke: Dahin könnte die 3D-Drucktechnik gehen, die gerade ihren Anfang nimmt.

Informationen unter: www.dorniermuseum.de