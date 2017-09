Friedrichshafen Dornier-Museum: 50 000. Besucher in der "Star Trek"-Ausstellung

Dornier-Museum: 50 000. Besucher in der "Star Trek"-Ausstellung

Die Konstanzerin Monika Rolke ist laut Mitteilung aus dem Friedrichshafener Dornier-Museum als 50 000. Besucher der Ausstellung „Science & Fiction – 50 Jahre Raumschiff Enterprise“ willkommen geheißen worden und erhielt ein "Star Trek"-Paket.

Der 50 000. Besucher wurde am Donnerstag – einen Tag vor Ende der Ausstellung „Science & Fiction – 50 Jahre Raumschiff Enterprise“ im Dornier-Museum willkommen geheißen: Laut Mitteilung aus dem Museum hat Monika Rolke aus Konstanz ein "Star Trek"-Paket mit freiem Eintritt in die Ausstellung erhalten. Außerdem ein Erinnerungsfoto mit ihr auf dem Stuhl von Captain Jean-Luc Picard sowie weitere "Star Trek"-Geschenke aus dem Museumsshop.

"Science & Fiction" zähle zur bisher erfolgreichsten Sonderschau des Museums. „Die Star Trek-Ausstellung Science & Fiction – 50 Jahre Raumschiff Enterprise war ein Riesenerfolg. Wir sind stolz, dass wir so kurz vor Ende der Ausstellung die Marke von 50 000 Besuchern erreichen konnten und damit deutlich über unserer angestrebten Besucherzahl liegen. Darauf werden wir bei der morgigen öffentlichen Abschlussparty gemeinsam mit den Kuratoren Ingo Weidig und Martin Netter alias Mr. Star Trek anstoßen", erklärt Philipp Lindner, Marketingleiter und Sprecher des Dornier-Museums. „Kein anderes Scifi-Universum hat so viele Entwicklungen, die für uns inzwischen zum Alltag gehören, beeinflusst! Schön, dass wir diese Begeisterung mit vielen Besuchern hier am Bodensee teilen durften!“, freut sich Ingo Weidig, Kurator der Ausstellung.

Lediglich bis 18. Juni hätte die Ausstellung eigentlich laufen sollen, dann wurde sie wegen großer Nachfrage um zwölf Wochen verlängert. Mehr als 30 000 Besucher seien bis dahin seit der Eröffnung am 28. Oktober 2016 gezählt worden.

Zum Ausklang der Star Trek-Ausstellung am Freitag, 8. September, steigt eine Abschlussparty für alle Trekkies und Interessierte. Von 17 bis 23 Uhr werde gefeiert, mit den Kuratoren Mr. Star Trek Martin Netter vom Filmwelt Center als Hauptleihgeber und Ingo Weidig. Bei freiem Eintritt, Musik, einem Vortrag mit Filmvorführungen, kühlen Getränken und original Star Trek-Bier werde das Raumschiff Enterprise aus dem Dornier-Museum verabschiedet. Zudem gebe es einige Fan-Artikel zum Sonderpreis. Der Schlusstermin passe gut zum 51. Jahrestag der Kultserie: Am 8. September 1966 lief die erste Folge im US-Fernsehen.