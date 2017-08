Friedrichshafen Donnerstag ist Erntetag im Solawi-Biogarten

Ursula Gérard und Bernhard Scholl haben eine solidarische Landwirtschaft (Solawi) in Fischbach gegründet. Jeden Donnerstag können die 20 Mitglieder zum Ernten kommen. Außderm setzt die Gemeinschaft auf Bildungsarbeit: Regelmäßig stehen Vorträge auf dem Programm.

Friedrichshafen-Fischbach – Leandra kommt gern in den Garten von Ursula Gérard und Bernhard Scholl, denn hier gibt es immer etwas zu naschen. Heute sind es Blaubeeren. Mama und Papa lassen sich von der Gärtnerin beraten, denn neben sonnengereiften Tomaten und Gurken sind wieder exotische Kreuzungen, Kräuter und Salate im Angebot. Dann füllen die Eltern den Korb mit Bioprodukten und Superfood aus dem Garten, denn Donnerstag ist Erntetag in Fischbach.

Das Gärtnerehepaar Ursula Gérard und Bernhard Scholl hat im Frühjahr in der Dornierstraße eine solidarische Landwirtschaft (Solawi) gegründet, die inzwischen 20 Ernte-Mitglieder zählt. Jedes Mitglied unterstützt das Projekt mit einem wöchentlichen Beitrag von 19,80 Euro. Im Gegenzug erhalten die Solawi-Mitglieder Obst und Gemüse aus eigener Zucht und in Bioqualität. Außerdem kann jeder die Solawi als Gartenschule und Forschungsraum nutzen.

Anders als bei anderen Erntegemeinschaften dürfen die Mitglieder im Garten helfen, gehen aber keine Verpflichtung zur Mithilfe ein. Leandra hat auch schon geholfen: Die Tomatenpflanze, die sie danach bekommen hat, trägt reichlich Früchte. "Wir nutzen für die Anzucht in Fischbach zum Teil auch das Gewächshaus eines Bekannten und wir haben im Deggenhausertal noch eine größere Fläche", sagt Bernhard Scholl. Der Name Solawi Fischbach und Deggenhausertal entstand, weil es an beiden Orten Mitglieder gibt. "Durch das unterschiedliche Klima können wir ganz viele verschiedene Sachen anbauen", sagt Ursula Gérard.

Derzeit tüftelt das Paar auch an der Satzung für die geplante Gründung des Vereins Garten der Fülle. Wenn alle Ernte-Mitglieder wieder aus dem Urlaub zurück sind, soll die Gründungsversammlung stattfinden. "Die Solawi ist nicht an die Bedingung eines Vereins geknüpft, den braucht es nicht, aber es ist ein Instrument, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich mehr einzubringen. Und es ist die interessantere Rechtsform für Veranstaltungen", erklärt Bernhard Scholl. Denn die Solawi betreibt mit der Gartenschule und der Forschungsakademie auch Bildungsarbeit, und das kostenlos, je nach Witterung ebenfalls donnerstags.

Zum Beispiel steht der Praxis-Vortrag "Essbare Blüten" auf dem Programm. Dass man Gänseblümchen, Veilchen und Holunderblüten essen kann, das wissen die meisten Besucher. Aber wer hat schon je an Astern, Begonien und Chrysanthemen geknabbert? Die meisten Blüten sind nicht nur essbar, sondern sehr gesund. Manche haben sogar Heilkräfte: Die Blüte der Kapuzinerkresse ist beispielsweise als natürliches Antibiotika bekannt. Während die Erwachsenen Kleeblüten und Lavendel verkosten, hat Leandra eine Zucchini-Blüte gepflückt. Mama wird sie mit Schafskäse und Knoblauch füllen. Wenn sie genauso gut wie im Urlaub auf Lesbos schmeckt, dann postet sie das Rezept vielleicht auf der Homepage der Solawi: www.solawi-fischbach.de