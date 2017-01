vor 3 Stunden Katy Cuko Exklusiv Friedrichshafen Doch ein Hotel im Landschaftsschutzgebiet

In der wöchentlichen Kolumne Se(e)ziert beschäftigt sich Katy Cuko mit der Frage, warum es jetzt doch ein Hotel im Landschaftsschutzgebiet am Bodenseeufer in Fischbach geben wird.