Friedrichshafen "Do-Days": Ein Festwochenende für Luftfahrt- und Oldtimerfreunde

Die achte Auflage der "Do-Days" findet am Wochenende 12./13. August, im und um dem Friedrichshafener Dornier-Museum statt. Zum Programm zählen Formationsflüge, eine Airshow sowie Angebote für Kinder und Jugendliche mit den Kooperationspartnern Europa-Park Rust und Ravensburger Spieleland. Am Samstagabend gibt es eine öffentliche "Pilot's Party" mit Livemusik bei freiem Eintritt. Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit dem Dornier-Museum zweimal zwei Plätze für einen Rundflug mit einer Do 27.

Aus dem einstigen Fliegertreff "Do-Days" ist längst ein zweitägiges Erlebniswochenende für Luftfahrt- und Oldtimerfreunde mit Rahmen- und Familienprogramm geworden. Laut Philipp Lindner, Sprecher des Dornier-Museums, wird anlässlich der 8. Auflage die Ausstellungsfläche um rund ein Drittel vergrößert. Erwartet werden um die 10 000 Besucher. "Der Traum vom Fliegen wird richtig spürbar, der Ursprung der Fliegerei greifbar", sagt Lindner. Zahlreiche Oldtimer sowie historische Flugzeuge können bestaunt und so einige von innen besichtigt werden. "Es sind Gespräche mit Piloten möglich, die das jeweilige Modell im Detail erklären", so Lindner.

Oldtimerfreunde dürften sich auf diese Maschine freuen: eine Transall, Baujahr 1972, namens "Silberne Gams" in Sonderlackierung. Der riesige, propellerbetriebene Transporter ist derzeit noch beim Lufttransportgeschwader 61 (LTG 61) im Dienstbetrieb. Die Gams ist das Wappentier des LTG 61. Nach 60-jähriger Geschichte wird das Geschwader laut Lindner zum Jahresende aufgelöst. Weitere Besonderheiten sind etwa: eine Antonov An-2 – der größte einmotorige Doppeldecker; das Wasserflugzeug Do 24 ATT von Iren Dornier; eine Messerschmitt M 17; eine Junkers Ju-52 ("Tante Ju"); eine Boeing Stearman oder auch eine Ryan STA ("Bugatti der Lüfte").

Spektakulär dürften die Formationsflüge der Fliegerstaffel Altenrhein am 12. August um 14.45, 16.45 und 19.45 Uhr werden. Diese Staffel zeigt am 13. August um 15 Uhr eine Airshow, wobei Maschinen mit 12-Zylinder-Motoren geflogen werden.

Fester Bestandteil der Do-Days sind Rundflüge, die am Infopunkt auf dem Vorfeld gebucht werden können. Beispielsweise 20 Minuten mit der Do 27. "Ein Platz kostet für Erwachsene 45 Euro, für Kinder 35 Euro, der Copilotenplatz 10 Euro mehr", erklärt Lindner. Ein solches Flugzeug mit Zebrastreifen haben Michael und Bernhard Grzimek für ihre Kinodokumentation "Serengeti darf nicht sterben" über den Serengeti-Nationalpark in Tansania benutzt. Die Doku wurde 1960 mit dem Oscar ausgezeichnet.

Apropos: Im Dornier-Museum freut man sich über das neueste Exponat. Es ist eine 60 Jahre alte Do 27. "Das Flugzeug wurde in Friedrichshafen gebaut und damals an das spanische Militär geliefert. Zuletzt war es in Valencia in einer Flugschule stationiert. Die flugfähige Maschine wurde mit Zwischenstopp in Lyon nach Friedrichshafen überführt", berichtet Lindner.

Verlosung

Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit dem Dornier-Museum zweimal zwei Plätze für einen Rundflug mit einer Do 27 – inklusive Eintritt. Dieser Rundflug findet am 12. August gegen Mittag statt. Sie wollen zwei Plätze gewinnen? Dann die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 wählen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunktarife abweichend) und die Lösung "Do-Days" nennen. Bitte unbedingt Vor- und Nachname, die komplette Wohnanschrift und Telefonnummer angeben. Die je zwei Plätze werden ausgelost (Rechtsweg ausgeschlossen). Teilnahmeschluss ist am 10. August um 10 Uhr. Die beiden Gewinner werden am Freitag, 11. August, veröffentlicht und von Museumssprecher Philipp Lindner zum Abklären der Details telefonisch kontaktiert. (gan)

Programm mit mehreren Höhepunkten

Während des Do-Days-Wochenendes 12./13. August ist für Oldtimer- und Luftfahrtfreunde einiges geboten: