Friedrichshafen Diskussion um Erhalt alter Bausubstanz: Verzeichnis alter Häuser geplant

Die Stadtverwaltung will den Bestand historischer Gebäude im Stadtgebiet systematisch erfassen. Ein entsprechender Vorstoß von Bürgermeister Stefan Köhler scheiterte im Juli 2016 im Technischen Ausschuss. Gegen den Abriss alter, aber nicht denkmalgeschützter Häuser, sieht Köhler keine rechtliche Handhabe seitens der Verwaltung. Der geplante Gestaltungsbeirat kommt nur bei Neubauvorhaben oder Sanierungen alter Gebäude ins Spiel.

Friedrichshafen – Die Diskussionen um den Abbruch des ehemaligen Hotels Schöllhorn in der Friedrichstraße und der jüngste Abriss des alten Backsteingebäudes in der Riedleparkstraße 9 zeigen Wirkung: Im Technischen Ausschusses des Gemeinderats entbrannte eine Debatte darüber, wie man dem Verschwinden stadtbildprägender Gebäude Einhalt gebieten kann. "Unser Anliegen ist es, einen Modus zu finden, wie bei der Verwaltung die Brisanz einer Sache festgestellt werden kann", sagte Heinz Tautkus (SPD), "und wie kann man einen eventuellen Abbruch verhindern." Baubürgermeister Stefan Köhler will ein Kataster erstellen lassen, in dem historische Gebäude erfasst werden. Ganz neu ist die Idee nicht: Köhler wies darauf hin, dass er am 5. Juli 2016 in einer nicht öffentlichen Sitzung eine Vorlage zur Inventarisierung historischer Gebäude in der Stadt eingebracht habe, dieser Vorschlag aber von den Mitgliedern des Technischen Ausschusses nicht aufgegriffen worden sei. Man habe damals auf den geplanten Gestaltungsbeirat verwiesen. "Wir haben uns geirrt. Es war ein Fehler", gestand Heinz Tautkus ohne Umschweife ein.

Ein Gestaltungsbeirat soll bald eingerichtet werden, doch dieser habe die Aufgabe, den Blick auf Neubauten und Sanierungsvorhaben zu richten, verdeutlichte Köhler. So ein Gremium könne aber einen geplanten Abriss nicht verhindern. Architekt Daniel Oberschelp (CDU) schlug vor, wenigstens auf der Homepage der Stadt einen Bereich einzurichten, wo sich verkaufswillige Besitzer historisch bedeutsamer Häuser und Kaufwillige, die an Sanierung und Erhalt interessiert sind, melden können. "Das wird nichts verändern", so Köhlers Reaktion.

Vor ein paar Tagen hat Stefan Köhler nach eigenen Angaben mit Vertretern der Firma Fränkel ein Gespräch geführt und vereinbart, dass die Pläne über die Neubebauung des Grundstücks Riedleparkstraße 9 bei der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses im nicht öffentlichen Teil vorgestellt werden. Ein Baugesuch gebe es noch nicht. In dem alten Backsteinhaus befanden sich einst zwei Wohnungen, in zwei neuen Gebäuden werden nach Angaben der Fränkel AG 25 bis 30 Mietwohnungen entstehen.

Was den Abriss nicht denkmalgeschützter Häuser angeht, gebe es für die Verwaltung rechtlich es keine Handhabe, dies zu verhindern, so Bürgermeister Köhler. Das bestätigte Beate Morlock, Leiterin des Bauordnungsamts: Entweder das Abrissverfahren sei "freigestellt" und muss nicht einmal bei Behörden gemeldet werden. Oder ein Abriss wird den Behörden lediglich mitgeteilt ("Kenntnisgabeverfahren"). Die Räte waren angesichts dieser Ausgangslage ernüchtert: "Vielen Dank, damit ist die Diskussion hiermit beendet", sagte Hannes Weber (Freie Wähler).

Nur weil ein Gebäude alt ist, seht es nicht automatisch unter Denkmalschutz. Es kommt auch darauf an, ob es ein stilprägendes Zeugnis einer Epoche darstellt und möglichst originalgetreu und ohne spätere Um- oder Anbauten erhalten ist. (asa)