Friedrichshafen Digitaler Gründergeist im ZF-Forum

Die internationale Start-up-Szene trifft sich in Friedrichshafen zur ersten ZF Pitch Night. Diese Veranstaltung des Automobilzulieferers ZF soll es künftig regelmäßig geben.

Die ZF Friedrichshafen holt sich neue Impulse aus der digitalen Gründerszene. Der Technologiekonzern hat insgesamt 57 internationale Start-ups zur ersten ZF Pitch Night nach Friedrichshafen eingeladen. Das ZF-Forum verwandelte sich deshalb Ende vergangener Woche zum Marktplatz für Gründerideen, auf dem die Teilnehmer ihre Ansätze, Geschäftsmodelle und Projekte vorstellten. Unter den 200 Besuchern dieses besonderen Marktplatzes fanden sich auch 80 ZFler, vor allem Ingenieure aus der firmeneigenen Forschung. In kurzen "Pitches" präsentierten die jungen Experten ihre kreativen Ideen unter anderem zu den Themenfeldern autonomes Fahren, Konnektivität, künstliche Intelligenz und Robotik. Den stärksten Lösungen winkt eine Umsetzung als digitale Pilotprojekte bei ZF oder ein exklusives Meet and Greet mit dem ZF-Management, wie der Automobilzulieferer mitteilt. ZF-Chef Stefan Sommer war von der Premiere dieser Veranstaltung so angetan, dass es diese künftig regelmäßig geben soll.

„Mit der ZF Pitch Night haben wir uns die junge, kreative und internationale digitale Gründerszene direkt in den Konzern geholt“, erklärt Malgorzata Wiklinska, Initiatorin der Veranstaltung. Die 57 Unternehmen aus 15 Ländern stellten ihre Ideen zu konkreten Aufgabenstellungen aus dem Konzernalltag oder ihre Lösungen in den Kategorien „Künstliche Intelligenz & Robotik“ und „Autonomes Fahren & Konnektivität“ vor. Die beiden US-amerikanischen Experten für neue Mobilitätskonzepte, Local Motors und Auro, zeigten beispielsweise ihre autonom fahrenden, elektrischen Shuttle-Fahrzeuge für den urbanen Stadtverkehr.

„Veranstaltungen wie die ZF Pitch Night stärken unsere Zusammenarbeit mit der Start-up-Szene und können auch unsere Unternehmenskultur positiv beeinflussen“, erklärt Mamatha Chamarthi, bei ZF fürs Thema Digitalisierung verantwortlich. „Da wir die Digitalisierung ernst nehmen, werden wir auch unsere Entwicklungsprozesse so gestalten, dass wir Impulse aus der digitalen Gründerszene schneller aufgreifen können", sagt sie.