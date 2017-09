Friedrichshafen Dieter Stauber für 30 Jahre im Seehasen-Fanfarenzug geehrt

Dieter Stauber ist seit 30 Jahren Mitglied im Seehasen-Fanfarenzug Friedrichshafen. Dafür wurde er jetzt geehrt.

Friedrichshafen – Dieter Stauber, Gemeinderat und Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, ist seit 30 Jahren Mitglied im ältesten Fanfarenzug Friedrichshafens. Laut Mitteilung des Fanfarenzugs wurde Stauber als 19-Jähriger von Freunden ermuntert, dem Verein beizutreten. Nach ersten Versuchen mit einer Langfanfare gab der damalige Stimmführer ihm eine Bass-Fanfare. „Es klang genauso schrecklich wie mit der Langfanfare“, erzählt Stauber, „war aber etwas lauter. Daraufhin meinte der Stimmführer, ich hätte Bass-Lippen. Das war natürlich komplett gelogen, aber ich war damals überzeugt, dass er Recht hatte.“

Der Bassfanfare ist Stauber treu geblieben. Uwe Köppe, Zugleiter des Seehasen-Fanfarenzugs, überreichte die Jubiläumsurkunde. Köppe schätzt Dieter Stauber außerordentlich, ließ er in seiner Laudatio wissen. Die Zusammenarbeit, auch in der Zeit als Stauber Vorsitzender war, war stets von großem Respekt geprägt. Stauber mit seinem Wissen und seiner Kompetenz entscheidend mitgewirkt, die Satzung des Vereins auf Vordermann zu bringen. Auch lobte der Zugleiter, dass Stauber „obwohl er sehr für die Stadt engagiert und eingebunden ist, nie um eine Extrawurst oder Sonderbehandlung gebeten“ habe. Er leistet – wie alle Mitglieder – seine Proben und Auftritte.

Stauber erinnert sich gerne an den Auftritt beim Marinefliegergeschwader in Nordholz oder an ein Festwochenende in Gundelfingen, „bei welchen wir mit einer Minimal-Besetzung wie Götter gespielt haben“. Die Kameradschaft und den Zusammenhalt im Fanfarenzug schätze er besonders – und natürlich die gemeinsame Zeit während des Seehasenfests. „Von Kindheit an ist man in dieses Fest eingebunden, ob als Empfänger des Hasenklees oder als Schüler der bei den Umzügen mitläuft. Die absolute Steigerung ist natürlich die Mitgliedschaft im Seehasen-Fanfarenzug", sagt Stauber. "Unser Fanfarenzug wurde für das Seehasenfest gegründet und als 'Roter' erlebt man dann das Kinder- und Heimatfest besonders intensiv – nicht aus der Zuschauer-Perspektive, sondern als Akteur“, erzählt er weiter.