Friedrichshafen Dieser irische Lachs schmeckt ausgezeichnet: Daniel Rohr begeistert das Publikum

Theater trifft Irish Folk: Mit der Geschichte "Der Lachs der Weisheit" landet der Schauspieler Daniel Rohr mit seiner fünfköpfigen Band einen Volltreffer im ausverkauften Kiesel

Jedes Zauberkunststück, das sein Publikum hingerissen staunend zurücklässt, funktioniert auf simple Weise. Denn wenn ein spürbar großer Illusionsaufwand getrieben wird, staunen die Leute zwar, fühlen sich aber auch hinters Licht geführt. Das Publikum im Kiesel nun ist hingerissen von der Geschichte "Der Lachs der Weisheit" und ihren Mitteln: irischer Musik und ein paar Seiten Sprechtext. Der Schauspieler Daniel Rohr vom Theater Rigiblick (Zürich) bringt sie mit einem Dutzend Instrumente auf die Bühne, von der Mandoline bis zum Dudelsack, gespielt von Joe McHugh, David Aebli, Felix Haller, Juno Haller und Tom Keller.

"Der Lachs der Weisheit" von Brian Cleeve ist die Geschichte eines Erwachsenwerdens. Wenn man denn erwachsen wird, indem man einen 40 Pfund schweren Fisch aus einem Teich stiehlt, zum ersten Mal ein Mädchen küsst und einem furchteinflößenden Rüpel was vor die Kinnlade haut, dass er jammernd davonläuft. Das alles erlebt der 15-Jährige Finn zusammen mit Caitt, die bislang nur eine Art weiblicher Bursche für ihn gewesen ist. Als sie für den miesen Hehler Larry einen Lachs besorgen müssen, weil er ihnen sonst die Gräten bricht, schweißt sie das zusammen.

Daniel Rohr ist ein wunderbarer Erzähler. Einer, der in alle Rollen schlüpft und dahinter auf eine schlichte Art trotzdem er selbst bleibt. Gerade aus dieser Botschaft besteht ja auch seit jeher das Geheimnis der Storyteller: Weil ich es bin, der euch das erzählt, könnt ihr es glauben. Und man glaubt sie ihm, seine Charaktere: Den immer heiseren Larry und seine Bedrohlichkeit, die sich in schmierige Freundlichkeit kleidet; Finns noch halb kindlichen Charakter, mit seiner Verzagtheit, seinem Mut, seinem Zorn und dem auf Caitt gerichteten Beschützerinstinkt; oder den markigen Fischereiaufseher, der seinen Helfer zusammenbrüllt, als ihm das Diebespack mitsamt Lachs durch die Lappen geht.

Vor allem aber glaubt man Daniel Rohr den eigentlichen Fischfang frühmorgens am Teich; sieht vor dem innere Auge Finn auf einer Felszunge liegen und auf den Lachs staren, der unter ihm im Wasser nichtsahnend mit der Flosse wedelt. "Ich zog die Schlinge vor, über den Schwanz hinweg, bis sie ihn rings umgab und weiter vor, bis zum Bauch. Caitts rechte Hand schlich sich geduckt weiter vor. Jetzt, flüsterte ich. Und wir schlugen beide im gleichen Atemzug zu!" Jedes Wort einzeln spricht Daniel Rohr in die Mucksmäuschenstille seiner Kunstpausen, man hält, mit Finn und Caitt, die Luft an. Dann packt er zu – und der unsichtbare Lachs fliegt aus dem Wasser heraus, "als sei er freiwillig gesprungen".

Noch auf der Lauer stimmt der Dudelsack von Joe McHugh einen dräuend dunklen Pumpton an, in dem die ganze Spannung der Unternehmung liegt, und kaum spannt sich der Fisch in der Luft, wird daraus ein schneller Freudentanz, in den die ganze Band einstimmt.

Auch sonst sind Musik und Text perfekt aufeinander abgestimmt. Uralte irische Folksongs wie "My Lagan Love" oder das (eigentlich amerikanische) "Black is the colour of my true love's hair" nehmen ihren Platz ein, als seien sie für diese Geschichte geschrieben worden. Das ist sehr atmosphärisch, aber süßliche Verklärung wird trotzdem vermieden, denn auch der Song "My Land is too green" (1987) von Mary Coughlan ist eingebaut; eine bittere Abrechnung mit einem allzu religiösen und fatalistischen Irland.

Daniel Rohr nutzt den Wechsel zwischen Musik auch dramaturgisch: Wenn er sich intensiv in seinen Gesang steigert, nur um nach dem letzten Ton im Nu wieder einen schlichten Erzählton anzuschlagen, ist das von besonderem Witz. Mit dem "Lachs der Weisheit" haben nicht nur Finn und Caitt einen großen Fang gemacht, sondern auch das Publikum.