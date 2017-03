Friedrichshafen Diese Themen stehen nach der Oberbürgermeisterwahl an

Der Wahlkampf ist vorbei, die Wahl gelaufen: Oberbürgermeister Andreas Brand sortiert sich, die Fraktionen bereiten sich auf die nächsten Sitzungen vor. Welche Themenschwerpunkt setzen die Parteien ganz oben auf die \"To-do-Liste\"? Was wünschen sich die gewählten Volksvertreter von ihrem Oberbürgermeister? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Friedrichshafen – Applaus von allen im Häfler Gemeinderat vertretenen Parteien für Andreas Brand: Mit dem Wahlergebnis von 79,9 Prozent bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag für den Amtsinhaber sehen sich alle Fraktionen in ihrer Entscheidung bestätigt, dass es richtig war, zu Brand zu stehen und keinen Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken. Andreas Brand atmet durch, von Mittwoch bis Sonntag hat er sich erst einmal freigenommen. Schon nächste Woche kehrt aber wieder der Arbeitsalltag ein: Ab 16 Uhr beginnt die Gemeinderatssitzung mit Themen wie Modernisierung Busbahnhof und Sportförderrichtlinien, die vor der Wahl zwar diskutiert, aber noch nicht entschieden worden sind. Grundsätzlich stellt sich nach der Wahl nun die Frage, welches Thema die Fraktionen kurzfristig als das drängendste ansehen. Da fällt die Antwort eindeutig aus: "Bis zur Sommerpause sollte das Wohnbaupaket für mehr bezahlbaren Wohnraum entscheidend vorankommen", so Achim Brotzer (CDU). Das sehen auch Dagmar Hoehne (Freie Wähler), Dieter Stauber (SPD) und Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) so. Alina Zimmermann, Felix Bohnacker und Gerhard Leiprecht (Grüne) wünschen sich in dem Zusammenhang die Entwicklung eines Grünraumkonzepts. Die Stadt solle sich, so die Grünen, auf nachhaltiges und klimaangepasstes Bauen fokussieren und dabei auf Nachverdichten setzen – "und nicht auf die Erschließung ökologisch wertvoller Flächen in der freien Landschaft wie beispielsweise Oberhof III." Schnell zur Sache kommen möchte Achim Brotzer im Fallenbrunnen: "Noch in diesem Jahr" gehöre das Thema Wohnen dort angepackt. Stauber mahnt außerdem zur Eile in Sachen Reginales Innovations- und Technologietransfer-Zentrum (RITZ) im Fallenbrunnen: "Wir müssen schnell die notwendigen Beschlüsse fassen, um die noch ausstehenden Zuschuss-Zusagen in Höhe von 7 Millionen Euro zu erhalten. Die Frist endet Ende April."

Mittelfristig ebenfalls auf der Agenda stehen die "Klassiker": Karl-Olga-Park, Weiterentwicklung Altes Zollamt, Umgestaltung Friedrichstraße mit dem Bahnhofsquartier. All dies wird den Gemeinderat bei der zweitägigen Klausurtagung im April sicherlich auch beschäftigen. Sehr konkrete Wünsche hat Willi Eggler, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Kluftern: "Kindergartenplätze in Kluftern sind bereits knapp, eine schnelle Entscheidungen für den Ausbau der Kindergärten sind notwendig." Peter Lutat, Chef des SPD-Ortsvereins Ailingen, lenkt den Blick auf die Sportanlagen der TSG Ailingen: "Die bisherigen Platz-Kapazitäten sind erschöpft. Neue Sportanlagen, inklusive eine Erweiterung des bestehenden Sportheims um weitere Umkleide- und Duschmöglichkeiten und Toiletten werden benötigt."

Und was wünschen sich die Fraktionen und Ortsverbände vom wiedergewählten Oberbürgermeister? Vor allem eine konstruktive Zusammenarbeit. "Wir wünschen uns, dass er weiterhin mit Weitsicht, ruhiger Hand wie bisher die Geschäfte führt", sagt Dagmar Hoehne, Vorsitzende Freien Wähler, "und dass er im Umgang mit dem Gemeinderat weiterhin wie bisher auch Gegensätze zu Kompromissen zusammenführen kann, dies alles bei Offenheit für die Belange der Bürger und auch mal neue und 'schräge' Ideen." Das würde auch Sylvia Hiß-Petrowitz (Fraktion ÖDP/parteilos) gefallen: "Wir wünschen uns, dass auch unorthodoxe Wünsche und Anregungen in Entscheidungsprozesse eingebunden und berücksichtigt werden."

Was die Möglichkeiten der Mitsprache von Bürgern angeht, sehen die Parteivertreter Friedrichshafen auf einem guten Weg. Mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ISEK sei man einen großen Schritt weitergekommen, so der Tenor. Für Hoehne ist das Thema Bürgerbeteiligung "sehr weit fortgeschritten", bleibe aber ein "lernendes System".

Hier sind die ausführlichen Antworten der Parteienvertreter:

Welche Aufgaben muss der neue Oberbürgermeister bis zur Sommerpause erledigen?

Dagmar Hoehne, Vorsitzende Freie Wähler: Das Thema Wohnbau ist das momentan drängendste Thema, welches bis zur Sommerpause erledigt sein muss! Mittelfristig angehen sollten wir auch Friedrichstraße und Uferpark, Schulhöfe, Gestaltungsbeirat, Umgang mit dem Thema Bürgerbeteiligung.

Achim Brotzer, CDU-Fraktionschef: Bis zur Sommerpause sollte das "Wohnbaupaket" für mehr bezahlbaren Wohnraum entscheidend vorankommen. Hier gilt es zusammen mit dem Gemeinderat entscheidende Weichen zu stellen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist uns, das Augenmerk über geförderte Sozialwohnungen hinaus auch auf Wohnraum zu Gunsten weiter Bevölkerungsschichten zu schaffen, die nicht in den Genuss der Sozialwohnungsförderung kommen können.“

Dieter Stauber, SPD-Fraktionschef: Die Beschlussfassung für mehr bezahlbaren Wohnraum hat oberste Priorität. Hier sind sieben Sitzungsvorlagen „Wohnraum für Friedrichshafen“ in der Vorberatung innerhalb der Fraktionen, die – nach einer gemeinsamen Klausur im April – dann im Mai vom Gemeinderat beschlossen werden können. Wir müssen schnell die notwendigen Beschlüsse fassen, um die noch ausstehenden Zuschuss-Zusagen des Landes in Höhe von 7 Millionen Euro für das RITZ (Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH) im Fallenbrunnen zu erhalten. Die Frist endet Ende April.

Alina Zimmermann, Felix Bohnacker und Gerhard Leiprecht, Bündnis90/Die Grünen: Hier möchten wir einige wichtige Punkte in Bezug auf Wohnen und Verkehr einbringen: Das Wohnraumprogramm sollte beschlossen sein, dafür wünschen wir uns auch die Entwicklung eines Grünraumkonzeptes. Friedrichshafen sollte sich auch in Bezug auf nachhaltiges und klimaangepasstes Bauen positionieren. Dabei setzen wir die Priorität auf Nachverdichten und nicht auf die Erschließung ökologisch wertvoller Flächen in der freien Landschaft wie beispielsweise Oberhof III. Weiterhin sollte das ISEK beschlossen und umgesetzt werden. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass die Zukunft des Karl-Olga-Hauses sowie des Geländes möglichst rasch geklärt werden. Bei der Beschließung des Verkehrsentwicklungsplanes sollten ebenso Radverkehr und alternative Verkehrskonzepte zum motorisierten Individualverkehr berücksichtigt werden. Einen wichtigen Punkt sehen wir auch in Bezug auf die Verkehrsberuhigung der Friedrichsstraße, welche noch in diesem Jahr Entscheidungen gefällt werden sollten.

Gaby Lamparsky, FDP-Vorsitzende: Andreas Brand kann sein Wirken für und in Friedrichshafen nach seiner fulminanten Wiederwahl fortsetzen. Die Pipeline ist gut gefüllt. Im Sommer wird das neue Fischbacher Bad eröffnet werden.

Willi Eggler, SPD-Ortsverein Kluftern: Die Verabschiedung des Wohnbau-Programms für Friedrichshafen hat höchste Priorität, um den seit Jahren rasanten Anstieg der Mieten zu stoppen.

Peter Lutat, SPD-Ortsvereinsvorsitzender Ailingen: Für Gesamt-Friedrichshafen den Wohnbauturbo anwerfen und effektiv betreiben. Außerdem ISEK zum Abschluss bringen, nicht zuletzt da die Ergebnisse sicherlich in den Wohnbauturbo hinein wirken. Unser Wunsch für Ailingen: bald mit der Errichtung des Bildungshauses Berg beginnen.

Sylvia Hiß-Petrowitz, Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Parteilos: Die notwendigen Maßnahmen zur Beschleunigung der Wohnraufschaffung und Förderung treffen. Den ISEK-Prozess weiter begleiten und die daraus folgenden Aufgaben für eine von den Gremien zu erarbeitende Priorisierungsliste vorbereiten. Die Anregungen der Bürgerschaft nach Absprache mit in den Prozess einfließen lassen.

Welche lokalpolitischen Themen haben höchste Priorität bis Jahresende, wo muss am dringendsten eine Entscheidung getroffen werden?

Achim Brotzer, CDU-Fraktion: Im Thema Wohnraumschaffung ist es mit einem 50-Meter-Sprint nicht getan, diese anspruchsvolle Aufgabe erfordert koordinierte Anstrengungen und seriöse Planung über weit längere Distanz. Ein gutes Ergebnis erfordert Ausdauer und langen Atem bei allen Beteiligten. Es braucht mutige Entscheidungen auf Basis nachhaltig tragfähiger Konzepte. Noch in diesem Jahr gehört das Thema Wohnen im Fallenbrunnen angepackt. Die Themen Uferpark, Friedrichstraße und Busbahnhof sind auf einem guten Weg. Der Architektenwettbewerb steht unmittelbar bevor. Bis zum Jahresende sollten im Gemeinderat die wichtigsten Weichen gestellt sein.

Dieter Stauber, SPD-Fraktion: Schaffung von mehr Wohnraum in Friedrichshafen, also Beschluss und Umsetzung der vorgeschlagenen Wohnbau-Maßnahmen. Ein Gemeinderatsbeschluss zum ISEK muss die Umsetzungsphase der integrierten Stadtentwicklung einläuten und der Prozess fortgeschrieben werden. Wir müssen die Eckdaten des Haushaltes 2018, möglicherweise des Doppelhaushaltes 2018/2019 beschließen (und damit auch darüber, welche Projekte und Investitionen wir einplanen und welche nicht.) Ebenfalls möglichst bald folgen sollten: Beschluss des ersten Teils des Karl-Olga-Projektes (Bau eines Altenpflegeheimes mit Kindergarten und evtl .Familientreff auf der Liegewiese des alten Hallenbades.) Das Projekt/Gebäude „Altes Zollamt“ in der Innenstadt angehen. Weitere Gewerbegrundstücke (z.B. am Seewald/Flughafen) entwickeln. Fortführung eines weiteren Teils des Uferweges in 2017. Start des Ideenwettbewerb mit Workshopverfahren zur Neugestaltung des Uferparks inkl. Friedrichstraße und Bahnhofsvorplatz. Vorstellung und Entscheidung im Gemeinderat, ob der Verkehrsentwicklungsplan ganz oder teilweise umgesetzt wird.

Gaby Lamparsky, FDP-Vorsitzende: Da gibt es mehrere Themen: Ich greife zwei heraus: Gute Konzepte für Wohnen und Verkehr, das heißt mäßig nachverdichten, neue Baulandflächen erschließen und den Karl-Olga-Park beginnen bzw. Veloring für Radfahrer und den Fahrzeugverkehr flüssiger und staufreier machen durch eine bessere Ampelsteuerung. Vorbild könnte dazu Los Angeles sein.

Willi Eggler, SPD-Ortsverein Kluftern: Kindergartenplätze in Kluftern sind bereits knapp, die Einwohnerzahl der Ortschaft wächst um zirka 100 pro Jahr. Schnelle Entscheidungen für den Ausbau der Kindergärten sind notwendig. Vereinbarungen mit dem Bodenseekreis zum Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn müssen erfolgen. Die Gürtelbahn muss pünktlich, sauber, flott, schlicht und einfach attraktiv werden. Sie ist ein strategisch bedeutender Standortfaktor für die Firmen wie die Beschäftigten in der Stadt und der Region. Was Vorarlberg kann, können wir auch.

Sylvia Hiß-Petrowitz, Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Parteilos: Die geplanten Veränderungen für den Karl-Olga-Park beschlussreif machen und so schnell wie möglich den Gremien zum Beschluss vorlegen. Die vom Behindertenvertreter angemahnten Defizite baldmöglichst abstellen.

Was wünschen sich die Parteien vom Oberbürgermeister?

Dagmar Hoehne, Freie Wähler: Wir wünschen uns, dass er weiterhin mit Weitsicht, ruhiger Hand wie bisher die Geschäfte führt und im Umgang mit dem Gemeinderat weiterhin wie bisher auch Gegensätze zu Kompromissen zusammenführen kann, dies alles bei Offenheit für die Belange der Bürger und auch mal neue und "schräge" Ideen.

Achim Brotzer, CDU: Im Thema Wohnraumschaffung dürfen Wohnraumangebote für die Mittelschicht nicht unter den Tisch fallen. Bei allem Verständnis für regulatorische Auflagen ist die Stadt im Thema auf das Engagement gerade auch der privaten Eigentümer angewiesen. Von OB Brand wünschen wir uns, seiner zukunftsorientierten Linie stets im Interesse der Sache treu zu bleiben, um unsere Stadt in allen Bereichen nachhaltig konsequent weiter zu entwickeln. Als CDU-Fraktion setzen wir auf Fortsetzung der stets konstruktiven Zusammenarbeit mit der Verwaltung und allen anderen Fraktionen im Gemeinderat im Interesse und zum Wohl des Ganzen.

Dieter Stauber, SPD: Offenheit für Ideen, Anregungen und Anträge und Einbindung derselben in Beschlüsse.(z.B. für einen Mobilitätsbeauftragten). Gute, sachliche, zielorientierte und integrative Sitzungsleitung. Weiterführung und Verstetigung der Bürgerbeteiligung. Einsatz für soziale Themen, z.B. Verbesserung der Situation von Obdachlosen. Jedes Jahr eine Klausur des Gemeinderates mit inhaltlichem Schwerpunkt. Eine Planung/Übersicht über Themen, die auf der Agenda stehen, welche laufend fortgeschrieben wird.

Alina Zimmermann für den Grünen-Vorstand/Fraktion: Wir wünschen uns mehr Herz und Engagement für nachhaltige und grüne Themen: Eine ausgewogene Aufteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Verkehrsarten – also Auto, Fahrrad, Fußgänger und ÖPNV. Eine Förderung von alternativen Wohnformen, z.B. genossenschaftliche Bauherrenmodelle für moderne Wohn-, Arbeits- und Lebensforme, und ökologischen Bauweisen. Die Einsicht, dass mehr Straßen mehr Verkehr erzeugen. Deshalb: Keine Südumfahrung von Schnetzenhausen. Mehr Grünflächen und Bäume für ein gesundes Klima in der Stadt. Mehr (kulturelle) Angebote vor allem für jüngere Bevölkerungsschichten – auch um die Attraktivität Friedrichshafen zu steigern. Dabei sollte auch ein Dialog mit der jungen Bevölkerung gestärkt werden, damit Wünsche und Bedürfnisse kontinuierlich bewusst sind. Sinnvoll fänden wir auch eine zentrale Anlaufstelle für Veranstaltungen in Friedrichshafen, bspw. eine Homepage, auf der (nicht nur städtische) Veranstaltungen zu finden sind. Die Erschließung des Fallenbrunnens mit einer Mischung verschiedener Konzepte – Wohnen (für gemischte Bevölkerungsgruppen) und Arbeiten, sowie reduzierten Verkehr.

Gaby Lamparsky, FDP: Da der neue Oberbürgermeister der alte ist, erwarte ich die Fortsetzung der insgesamt guten Arbeit mit soliden Finanzen. Zwei Wünsche sind: Die Schokoladenseite von Friedrichshafen, nämlich Uferpark und Uferstraße, müssen sehr bald wieder schokoladiger werden und das Tempo bei der Sanierung von Schulhöfen muss deutlich steigen.

Willi Eggler, SPD-Ortsverein Kluftern: Die SPD Kluftern wünscht sich, a) einen Abbau der Bürokratie in der Stadtverwaltung durch Projektleiter mit klarer Verantwortung über die Ämter- und Dezernatsgrenzen hinweg, b) regelmäßige Gespräche des OB mit dem Markdorfer Bürgermeister zur besseren Abstimmung von Vorhaben zum Wohle der „Grenz-Ortschaft“ Kluftern und c) die Unterstützung beim Ausbau der Ortsdurchfahrt für mehr Sicherheit und weniger Lärm für alle.

Peter Lutat, SPD-Ortsvereinsvorsitzender Ailingen: Die Sportanlagen der TSG Ailingen stoßen zwischenzeitlich an ihre Grenzen. Durch die großartige Jugendarbeit der Abteilung Fußball mit der inzwischen größten Jugendabteilung in Friedrichshafen, sind die bisherigen Platz-Kapazitäten erschöpft. Neue Sportanlagen inklusive eine Erweiterung des bestehenden Sportheims um weitere Umkleide- und Duschmöglichkeiten, Toiletten, etc. werden benötigt.

Sylvia Hiß-Petrowitz, Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Parteilos: Wir wünschen uns, dass der OB mit allen Fraktionen weiterhin gleich gut zusammenarbeitet – unabhängig vom eigenen Parteibuch bzw. der eigenen politischen Position. Wir wünschen uns, dass auch unorthodoxe Wünsche und Anregungen in Entscheidungsprozesse eingebunden/berücksichtigt und Lösungen angestrebt werden, die von (fast) allen Gemeinderäten mitgetragen werden können.

Sind die bestehenden Instrumente der Bürgerbeteiligung (ISEK, Workshops, Stadtteilforen) ausreichend?

Dagmar Hoehne, Freie Wähler: Wir sind in Friedrichshafen mit dem Thema Bürgerbeteiligung bereits sehr weit fortgeschritten, trotzdem bleibt dieses Thema ein lernendes System, welches immer wieder auf den Prüfstand gehört und bei dem wir aus den Erfahrungen die wir machen immer wieder gemeinsam lernen müssen.

Achim Brotzer, CDU: Beim Thema Bürgerbeteiligung sind wir in der Stadt mit 'ISEK' einen großen Schritt weiter gekommen. Nun steht beim Thema Friedrichstraße/Uferpark ein umfangreiches Workshop-Verfahren bevor. In Fischbach, Allmannsweiler und FN-Ost bringen sich ehrenamtlich engagierte Bürger in Stadtteilforen ein. Wir finden: Die eingeschlagene Richtung im Thema 'Bürgerbeteiligung' stimmt.

Dieter Stauber, SPD: Ja, wenn wir den ISEK-Prozess und die dort entstehenden Anregungen und Ergebnisse ernst nehmen und fortführen. Ja, wenn wir den ISEK-Prozess und die dort entstehenden Anregungen und Ergebnisse ernst nehmen und fortführen. Wir haben zudem das Beteiligungsportal mit Vorschlagsmöglichkeiten z.B. für den Haushalt, "Sag`s doch!" für die Meldung von Mängeln und Vorschlägen mit verbindlicher Antwort, die Bürgerfragestunde im Gemeinderat sowie neu eingeführte Möglichkeiten in der Gemeindeordnung und Geschäftsordnung (Anhörung betroffener Personen, Jugendbeteiligung). Es gilt nun, die vorhandenen Formen der Bürgerbeteiligung zu nutzen und nach einiger Zeit zu evaluieren.

Alina Zimmermann für den Grünen-Vorstand/Fraktion: Wenn die im ISEK angewandten Methoden und Verfahren mit professioneller Begleitung weiter angewendet, die Stadtteilforen und Workshop mit professioneller Begleitung weiter durchgeführt und neue Initiativen aus der Bevölkerung aufgegriffen werden – Ja. Weiterhin würden wir uns wünschen, wenn – ähnlich wie die Fragestunde im Gemeinderat – eine regelmäßige offene Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters etabliert würde, zu der man alle 14 Tage oder einmal monatlich ohne Anmeldung in den Dialog treten, Anliegen vortragen oder Anfragen stellen kann. Bis jetzt ist dies nur mit Voranmeldung möglich und die Sprechstundentermine finden nicht in einem einheitlichen Rhythmus statt, zurzeit lassen sich keine Informationen zu Terminen im Internet finden.

Gaby Lamparsky, FDP: Friedrichshafen ist bei der Bürgerbeteiligung auf einem sehr guten Weg. Die Bürger werden bei vielen Vorhaben gefragt, einbezogen und mitgenommen. Letztlich ist auch abzuwägen, wie sehr sich die Planungsphase verlängern darf und wann ein Knopf dran muss.

Willi Eggler, SPD-Ortsvereinsvorsitzender Kluftern: Die Bürgerbeteiligung ist auf einem guten Weg. Die Klufterner SPD wünscht sich a) eine stärkere Bürgerbeteiligung und Rücksichtnahme auf den dörflichen Charakter bei Baumaßnahmen, insbesondere bei der Bebauung der Ortsmitte um Kirche und Rathaus herum und b) ein Budget für Bürgerprojekte, wie es zum 200. Jubiläum der Stadt Friedrichshafen 2011 bereit gestellt wurde, um ehrenamtliche Projekte in der Stadt durchzuführen.

Peter Lutat, SPD-Ortsvereinsvorsitzender Ailingen: Die bestehenden Instrumente der Bürgerbeteiligung sind im Moment ausreichend. Bürger, Verwaltung, Gremien, Parteien, etc. müssen den Umgang damit gewohnt werden, bis er alltäglich geworden ist. Gegebenenfalls wäre nach der Verinnerlichung der bestehenden Instrumente bei entsprechender Fragestellung über neue Beteiligungsformen nachzudenken. Am Wichtigsten ist jedoch, für die jeweilige Fragestellung bzw. Problematik die passendste Beteiligungsform zu wählen.

Sylvia Hiß-Petrowitz, ÖDP: Ja, derzeit sind die in den verschiedensten Bereichen laufenden Projekte die Instrumente der Bürgerbeteiligung ausreichend. Sollten sich für weitere noch anstehende Projekte Bedarfe ergeben, so werden sicher die Bürger in der bisherigen Form bzw. schon im Stadium der Vorplanungen mit einbezogen.

OB-Wahlergebnis findet viel Zuspruch im Netz: „Der Richtige hat gewonnen“

War am Sonntag etwas in #friedrichshafen? Schönes Wetter auf jeden Fall – das dokumentieren etliche Fotos, gepostet via Instagram, Facebook und Co. Dass mehr als 46 000 Häfler dazu aufgerufen waren, ihren Oberbürgermeister für die kommenden acht Jahre zu wählen, spielte zumindest den Tag über in den sozialen Netzwerken eher eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis dagegen wurde eifrig bewertet.

Im proppenvollen großen Sitzungssaal stand die Luft, als die letzten Zahlen auf der Leinwand zu sehen waren. Während das Ergebnis im Rathaus mit anhaltendem Applaus bedacht wurde, schnellten auch digital blitzschnell etliche Daumen nach oben. "Gute Arbeit gehört dementsprechend gewürdigt“, war zum Beispiel auf der Facebook-Seite der Häfler SÜDKURIER-Redaktion zu lesen. „Der Richtige hat gewonnen“ fand sich neben Glückwunsch-Bekundungen unter den weiteren Kommentaren. Vereinzelt melden sich Nutzer zu Wort, die vom Ergebnis weniger angetan waren. „Mein Kandidat war eindeutig Herr Fuhrmann“, war etwa bei Facebook zu lesen. Oder: „Wie befürchtet.“ Dass sich die Überraschung in Grenzen hielt, lässt diese Äußerung erahnen: „Hat jemand was anderes erwartet? Top im Job und als Mensch.“

Als erste Amtshandlung schlägt ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter dem Häfler Oberbürgermeister „ein Programm für mehr Demokratie-Verständnis in FN“ vor. Etwas mehr als 19 000 Häfler haben gewählt – „ein Jammer“, wie bei Facebook die Wahlbeteiligung, die bei 41,4 Prozent lag, kommentiert wurde. „Aber das sind leider die Leute, die sich dann noch beschweren, wie schlecht alles ist." Schon, als die Wahllokale noch geöffnet und die ersten Zahlen in Sachen Wahlbeteiligung bekannt waren, war dieses Thema Diskussionsgegenstand: „Wer nicht wählt, hat auch nicht das Recht zu schimpfen“, schrieb etwa eine Facebook-Nutzerin. (böm)