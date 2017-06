Friedrichshafen/Immenstaad Diese Noten geben Fahrradfahrer Friedrichshafen und Immenstaad

Die Radwege könnten breiter sein, die Führung an Baustellen besser und vor allem in Sachen Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr sehen viele Radler Verbesserungsbedarf: In den Ergebnissen des jüngsten ADFC-Fahrradklima-Tests finden sich aber auch etliche Noten für Friedrichshafen und Immenstaad, die sich sehen lassen können.

Zum siebten Mal hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) im Herbst beim bundesweiten Fahrradklima-Test unter die Lupe genommen, wie fahrradfreundlich Städte und Gemeinden wahrgenommen werden. Dabei vergaben Radfahrer zu insgesamt 27 Fragen Schulnoten. Friedrichshafen und Immenstaad schneiden den nun veröffentlichten Ergebnissen zufolge nicht schlecht ab. Im Bodenseekreis teilen sich die Nachbarorte mit einer Durchschnittsnote von 3,4 den ersten Platz vor Markdorf (4,0), Tettnang (4,1) und Überlingen (4,5). Im Vergleich zum Fahrradklima-Test 2014 hat sich die Gesamtnote für Friedrichshafen von 3,2 leicht verschlechtert. Im landesweiten Vergleich der Städte mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern liegt die Zeppelinstadt hinter Konstanz auf Platz 2, im bundesweiten Vergleich auf Platz 12. In Immenstaad wurde erstmals die für eine Auswertung erforderliche Mindestanzahl an Fragebögen ausgefüllt.

„Die meisten Bewertungen der hiesigen Radler bestätigen die uns bekannten Vorzüge und Defizite der fünf Kommunen“, sagt Karl Honnen vom ADFC-Kreisvorstand. Ein Blick auf Teilergebnisse zeigt, dass in Friedrichshafen wohl viel richtig gemacht wird. Die beste Note gab es etwa für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums (2,3). Im Vergleich mit anderen Städten der gleichen Größenklasse schneiden auch der Winterdienst auf Radwegen (3,4), die Reinigung (3,3) und die Oberfläche (3,4) der Radwege gut ab. Das Ergebnis bestätige, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Der Gemeinderat habe dem Ausbau der Fahrradinfrastruktur hohe Priorität eingeräumt und entsprechend auch die Finanzen eingeplant, so Pressesprecherin Monika Blank.

"Da uns ein Radverkehrskonzept vorliegt, können wir die Entwicklung der Einrichtungen und Baumaßnahmen sehr planmäßig umsetzen." In der Schule nicht bestanden hätte in Friedrichshafen die Führung an Baustellen (4,1). Die Stadtverwaltung sei stets bestrebt, die Verkehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu gestalten, teilt Blank dazu mit. "Wir werden die Erkenntnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests in unsere künftigen Überlegungen miteinbeziehen."

Die besten Noten in Immenstaad vergeben Teilnehmer des Fahrradklima-Tests für die gute Erreichbarkeit des Zentrums, für Einbahnstraßen, die für Fahrradfahrer geöffnet sind, sowie für zügiges Vorankommen mit dem Rad. Schlecht schneiden dagegen die Fahrradförderung in jüngster Zeit (4,1), die Führung an Baustellen (4,2) und die Breite von Radwegen (4,4) ab. Die schlechteste Note wird in Friedrichshafen (4,6) und Immenstaad (4,9) der Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr gegeben. „Die mangelhaften Beförderungsbedingungen für Fahrräder auf der Südbahn und der Bodenseegürtelbahn sowie die fehlende Barrierefreiheit vieler Bahnhöfe sind die Ursache für dieses Urteil“, sagt Honnen. Die Eröffnung des ersten Veloring-Abschnittes sowie erhöhte Fahrradmitnahme-Kapazitäten auf der Südbahn könnten für Friedrichshafen nach Ansicht von Bernhard Glatthaar vom ADFC beim nächsten Fahrradklima-Test zu einem positiveren Ergebnis beitragen.

