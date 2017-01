Friedrichshafen Diese Bibliothek bleibt am Puls der Zeit

Das Medienhaus am See feiert seinen zehnten Geburtstag. Neben 115 500 Medien für Groß und Klein gibt es bald auch Kunst.

Irgendwie scheinen sich hier alle wohlzufühlen: Man trifft auf Menschen, die in aller Ruhe in verschiedenen Tageszeitungen schmökern. Auf Schüler oder Erwachsene, die in ihrer Mittagspause einen idealen Rückzugsort schätzen. Auf Einheimische oder Gäste, die auf der Suche nach Lesestoff in einem gemütlichen Sitzsack den entspannten und unvergleichlichen Blick auf den Bodensee genießen. Das Medienhaus am See, das bei seiner Eröffnung im März 2007 mit großen Vorschusslorbeeren an den Start gegangen ist, hat seine Erwartungen erfüllt, ist längst zu einer unverzichtbaren Institution in Friedrichshafen und zu einem echten Vorzeigeprojekt geworden. In diesem Jahr wird der zehnte Geburtstag gefeiert.

Dass es auch in Zukunft an Visionskraft und konzeptionellen Ideen nicht mangelt, daran lassen Medienhaus-Leiterin Sabine Giebeler, ihre Stellvertreterin Bernadette Kees und Heiderose Milz als für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin keinen Zweifel. Wohin geht die Reise für Maskottchen Frieda? „Frieda ist nicht nur eine wunderbare Sympathiefigur, die dem Alleinstellungsmerkmal dieses Hauses und seiner genialen Lage direkt am See sehr gut zu Gesicht steht“, sagt Giebeler. „Frieda steht für eine Sprachfrühförderung genauso wie für die Vermittlung von Lesekompetenz.“ Lesen und Vorlesen machen Spaß – das erfahren im Medienhaus schon Kinder ab zwei Jahren. Für Grundschüler stehen bereits Führungen durchs Haus und regelmäßige Autorenlesungen auf dem Programm. Die Jugendmedienwoche, der bundesweite Vorlesetag, die Frederikwoche, fremdsprachige Vorlesestunden, die Beteiligung am Literaturherbst und mehr runden die Angebote für alle Generationen ab.

Eckdaten zur Chronologie 2007: Eröffnung Medienhaus am See, Einführung von „Lesepaten“

2009: Erweiterung der Öffnungszeiten am Samstag – von 10 bis 16 Uhr – als zweite Mittelstadt in Baden-Württemberg Ausleihrekord: 737 000 Ausleihen, höchste Ausleihe bundesweit in den Städten mit 40 000 bis 70 000 Einwohnern

2010: Besucherumfrage der Zeppelin Universität in Friedrichshafen ergibt hohe Werte an Kundenzufriedenheit

2012: Einrichtung des Zugangs zum Archiv Munzinger-Online

2013: Start Onleihe, Onleihe-Verbund, Beratung und Aufbau der Schulmediothek an der Graf-Soden-Schule

2014: Einführung des Maskottchens „Frieda“, Aufbau eines virtuellen 360-Grad-Rundgangs durch das Medienhaus

2015: Interkulturelles Vorlesen mit fremdsprachigen Vorlesepaten, Willkommens-Gutschein für Neubürger zweisprachig in Deutsch und Englisch, Literaturherbst-Kooperation mit Lesungen und Kindertheater

2016: Facebook-Auftritt, Buchcasting, Bodenseefestival Kooperation mit Skandinavischem Kindertag

„Medienkompetenz bleibt wichtig in unserer heutigen digitalen Welt. Zu unserer Aufgabe als Bibliothek gehört es sicher auch, Informationskompetenz zu vermitteln und mitzuhelfen, dass die jungen Leute zwischen seriösen und möglicherweise tendenziellen Informationen zu unterscheiden lernen“, betont Giebeler. „Dazu tragen sicher auch die rund 60 Klassenführungen bei, die jährlich angeboten werden.“

Am Puls der Zeit zu bleiben, dieser Aufgabe stellt sich das Medienhaus mit großem Engagement. 2013 ging mit der „Onleihe-Bodensee-Oberschwaben“ – ein interkommunaler Ausleihe-Verbund für digitale Medien – an den Start, der neben einem ausgebauten Romanbestand auch die Bereiche Kinder- und Jugendmedien sowie Sachliteratur als eBook, eAudio, eVideo oder ePaper in den Blick nimmt. Weil durch die verstärkte Einrichtung von Ganztagesschulen auch das Zeitfenster geschrumpft ist, in dem sich Schüler in Bibliotheken aufhalten können, wurde die Gelegenheit ergriffen, die „Mediothek“ in der Gemeinschaftsschule Graf Soden mit einzurichten. Eine Kooperation, die sich als komfortable Vorortlösung erwiesen hat, um den speziellen Bereich der Schule abzudecken.

Zahlen, Technik und Geburtstagsprogramm Die Zahlen: Seit der Eröffnung im März 2007 haben das Medienhaus am See mehr als zwei Millionen Menschen in 26 000 Öffnungsstunden besucht. Das Haus verfügt derzeit über 115 500 Medien. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren 6,8 Millionen Medien ausgeliehen. Die „Onleihe“ verzeichnet seit 2013 rund 100 000 virtuelle Ausleihen. 2600 Veranstaltungen mit 46 500 Teilnehmern wurden organisiert. Die Zahl der aktiven Entleiher liegt jährlich bei mehr als 11 000, seit 2007 gab es über 22 000 Neuanmeldungen.

Seit der Eröffnung im März 2007 haben das Medienhaus am See mehr als zwei Millionen Menschen in 26 000 Öffnungsstunden besucht. Das Haus verfügt derzeit über 115 500 Medien. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren 6,8 Millionen Medien ausgeliehen. Die „Onleihe“ verzeichnet seit 2013 rund 100 000 virtuelle Ausleihen. 2600 Veranstaltungen mit 46 500 Teilnehmern wurden organisiert. Die Zahl der aktiven Entleiher liegt jährlich bei mehr als 11 000, seit 2007 gab es über 22 000 Neuanmeldungen. Die technische Ausstattung: Das Medienhaus am See verfügt über 25 Plätze mit freiem WLAN, 14 OPAC-Recherche-Plätze (Online Public Access Catalogue), elf Arbeitsplätze für Kunden, sechs Bildschirme mit aktuellen Informationen, fünf DVD-Player, vier Selbstverbuchungsplätze für Kunden, zwei CD-Player, einen eBook-Reader und einen Gebührenautomaten.

Das Geburtstagsfest: Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Medienhauses am See wird am Samstag, 4. März, von 10 bis 16 Uhr zum Familientag eingeladen. Die Besucher erwartet Spaß mit Clown Dido, ein Button-Workshop und spannende Vorlesestunden für Kinder, Gewinnspiele, Führungen durchs Haus und vieles mehr. In der Kinderabteilung dürfen Selfies mit Maskottchen „Frieda“ geschossen werden. Parallel werden im Kiesel verschiedene Veranstaltungen angeboten. (ght)

Nicht nur Bücher, sondern auch Gemälde, Grafiken und Fotografien ausleihen zu können, das ist im Medienhaus bald möglich. Mit neuem Schwung geht die Artothek am 3. März beim Kunstfreitag an den Start. Schon vor 30 Jahren gab es in Friedrichshafen erstmals eine ähnliche Einrichtung, die damals der Bibliothek im Max-Grünbeck-Haus angegliedert war – und nach fünf Jahren einem Sparbeschluss zufolge aber wiedereingestellt wurde. Eine Zeit lang ein Aquarell von Hermann Feierabend oder André Ficus, sogar einen original Linolschnitt von Picasso oder ein anderes von insgesamt 150 Exponaten aus der Kunst- und Techniksammlung der Stadt aus nächster Nähe im heimischen Wohnzimmer bewundern zu können, auch darauf dürfen sich Besitzer eines Leseausweises des Medienhauses also bald freuen.

Weitere Informationen unter: www.medienhaus-am-see.de