Friedrichshafen/Tettnang Diebstahl taugt nicht zur Mutprobe

Die Jugendschöffenkammer am Amtsgericht Tettnang hat einen 19-Jährigen zu 120 Arbeitsstunden und einer Geldbuße verurteilt.

Die Hose war zu klein, eine Sonnenbrille brauchte er auch keine. Trotzdem hat ein 19-Jähriger aus Friedrichshafen beides gestohlen und sich dann auch noch mit dem Ladendetektiv angelegt. Wegen Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung verurteilte ihn die Jugendschöffenkammer am Amtsgericht Tettnang zu 120 Arbeitsstunden und einer Geldbuße von 250 Euro. Außerdem muss er drei Termine bei der Bundesagentur für Arbeit und mindestens fünf Beratungsgespräche bei der Jugendgerichtshilfe Bodenseekreis nachweisen.

"Wir waren der Meinung, dass eine Arbeitsauflage von 120 Stunden angemessen erscheint, um Ihnen klar zu machen, was Sie für Taten begangen haben", sagte der Vorsitzende Richter Martin Hussels-Eichhorn in seiner Begründung. Als knapp 20-Jähriger sei für ihn eine Berufsausbildung unabdingbar, daher die Gespräche bei der Arbeitsagentur.

"Es war eine Mutprobe"

Der 19-Jährige hatte im September 2016 in einem Bekleidungsgeschäft eine Sporthose und eine Sonnenbrille im Wert von knapp 18 Euro in seinen Rucksack gepackt und wollte damit das Geschäft verlassen. "Im Laden kam mir diese wirklich blöde Idee. Es war eine Mutprobe", sagte der Angeklagte. Der Ladendetektiv stellte ihn und versuchte, ihn festzuhalten. "Er wollte mir seinen Ausweis nicht zeigen, er hat sich gegen mich gewehrt", sagte der als Zeuge geladene Detektiv. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden.

Aus Panik habe er um sich geschlagen und getreten, gab der Angeklagte zu. Rechtsanwalt Hubert Mangold erklärte: "Er konnte sich in der Situation nicht verbal helfen, er wollte Abstand gewinnen, das wurde von den Detektiven als Flucht gewertet." Der Angeklagte stottert heftig, sobald er in eine Stresssituation gerät. Daher sei auch keine mündliche Vernehmung möglich gewesen, sagte ein Polizist aus. Der Angeklagte habe den Diebstahl schriftlich gestanden.

Oberstaatsanwalt macht Angeklagtem Mut für die Zukunft

Dieses Handycap hat den Angeklagten schon in der Schule belastet. Neben Hänseleien der Mitschüler wurden Referate für ihn zur Strapaze. "Er entwickelte Ängste und Vermeidungsstrategien, die ihn daran hindern, am Leben teilzunehmen", sagte Frank Reißmüller von der Jugendgerichtshilfe. "Er vermeidet Kontakt zu anderen und geht ungewohnten Situationen aus dem Weg." Nach der mittleren Reife habe er trotz Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen keinen Ausbildungsplatz bekommen und mache zur Zeit ein Praktikum als Metallarbeiter. Letzteres gebe ihm eine notwendige Struktur und er fühle sich von den Kollegen anerkannt.

"Sie sind über die Stränge geschlagen in einem Alter, in dem es vorkommt, dass Grenzen überschritten werden. Wichtig ist, dass jetzt Schluss ist. Sie sind jetzt bald erwachsen, da kann Ihnen so etwas die Zukunft versauen, das lohnt sich nicht", mahnte Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster in seinem Plädoyer. Auch er machte Mut, sich einem Handycap zu stellen. "Sie müssen sagen, ich hab das Ding und ich steh dazu. Als Jugendlicher hat man damit ein Problem, Sie werden sehen, später spielt das keine Rolle mehr."

Mit dem Urteil ist ein weiteres Delikt abgegolten: zwei Monate nach dem Ladendiebstahl fuhr der Angeklagte auf einem nicht versicherten Motorrad mit falschen Kennzeichen durch Friedrichshafen – und stieß unverschuldet mit einem Zivilfahrzeug der Polizei zusammen. "Das Motorrad war ein günstiges Angebot. Ich wollte es weiterverkaufen, nachdem ich ein bisschen daran herumgeschraubt hatte," sagte er. Für eine Testfahrt sei ihm das Anmelden zu umständlich gewesen. "Das ist schon Ironie des Schicksals", sagte Hussels-Eichhorn. Der Angeklagte entschuldigte sich für beide Vorfälle.