Friedrichshafen Diebe entwenden Holzspalter und Kreissäge

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls. Laut Polizeibericht wurden ein Holzspalter und eine Kreissäge im Gesamtwert von rund 4000 Euro entwendet.

Unbekannte haben sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag Zugang auf ein eingezäuntes Garten-/Imkergrundstück verschafft. Auf dem Areal am Waldrand westlich der Prälat-Lutz-Straße zwischen Hirschlatt und Eggenweiler brachen die Täter eine Hütte auf und entwendeten daraus einen roten Holzspalter und eine blaue Kreissäge (Wippsäge) zur Brennholzaufarbeitung. Die beiden schweren Geräte im Neuwert von rund 4000 Euro wurden über den etwa 1,70 Meter hohen Zaun gehoben und bis zur Prälat-Lutz-Straße gebracht. Dort wurde das Diebesgut in ein größeres Fahrzeug eingeladen. Hinweise an den Polizeiposten Meckenbeuren, Telefon 07542/9 43 20.