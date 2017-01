Friedrichshafen Die neue Sporthalle wird eingeweiht: TSG-Sportler kehren heim

Die TSG-Abteilungen und die Grundschule zeigen sich zufrieden über ihre neue Halle, am Wochenende wird sie eingeweiht. Es ist das gute Ende einer langen Geschichte.

Die Freude ist Hans-Peter Talge anzumerken, wenn er durch das Gebäude geht und Einzelheiten erklärt: Hier geht's zur Tribüne, dort in den Mehrzweckraum, die Kabinen befinden sich hinter der Tür. Der Vorsitzende der TSG Ailingen beschreibt die neue Wirkungsstätte dieses großen Vereins: die neue Sporthalle, die neben Ailingens Grundschule fertiggestellt wurde und am Wochenende mit viel Programm feierlich eingeweiht werden soll. Mehr als 7,5 Millionen Euro hat sie gekostet und bietet mehr als 2500 Quadratmeter Nutzfläche. Aber wichtiger als solche Zahlen ist dem 2000 Mitglieder starken Sportverein die Feststellung: Erstmals hat die TSG Ailingen genügend Platz für alle Sparten. Und auch die Schule muss nicht mehr improvisieren.

Am Wochenende feiern der Verein, der Ort Ailingen und die Stadt Friedrichshafen zusammen das gute Ende einer langen Geschichte: am Samstag nur für geladene Gäste, am Sonntag mit einer großen Show der Sportabteilungen.

Das große Gebäude wurde so konzipiert, dass mehrere Sportgruppen zeitgleich die große Hallenfläche nutzen können: Sie lässt sich dreiteilen und bringt nun täglich bis zu 30 trainierende Gruppen unter, verrät der aktuelle Hallennutzungsplan – nebst einer Vielzahl von Schulklassen. Mehr noch: Den Mehrzweckraum im Gebäude nutzt zugleich der Taekwondo-Verein. Eigens für die starke Turnabteilung der TSG schaffte man wettbewerbstaugliche Geräte an, passend zum Aufstieg der Herren in die Landesliga. Eine geräumige Tribüne bietet 200 Zuschauern Platz.

So hatten die Sportler es sich gewünscht, seit der Sportentwicklungsplan 2007 die Möglichkeit eines Hallenneubaus eröffnete. 2008 stellte man für Ailingen den Bedarf einer eigenen Sportstätte fest, 2011 rückte der Stadtteil in das Förderprogramm zum Bau von Sporthallen in Friedrichshafen. Immerhin verfügt der Verein neben einer starken Fußballabteilung, neben Tennis, Tischtennis, Ski und Kegeln auch über klassische Hallensportarten wie Handball, Volleyball und Turnen. Rund 300 Handballer und fast 500 Turner jeden Alters mussten zu der Zeit ständig improvisieren: Ein Teil des Trainings fand in der Rotachhalle statt, ein Teil in der alten, kleinen Schulsporthalle. Echte Heimspiele kannten die Handballer in ihrer 50-jährigen Geschichte nicht.

Kein Wunder, dass die Freude in diesen Abteilungen groß ist. "Endlich eine Heimat", freut sich etwa Holger Heerdt, Trainer der Handball-A-Jugend. Wer bei den Turnern nachfragt, bekommt ebenfalls positive Meinungen zu hören. "Wir haben endlich einen gemeinsamen Trainingsort für Jungen und Mädchen", sagt der Trainer Thomas Traub. Früher mussten die Turner viel zwischen Schulsport- und Rotachhalle pendeln – mitunter sogar mit Gerätschaft. Nun haben sie alles unter einem Dach. Zur Zufriedenheit trug auch bei, dass die Sportler bei der Planung befragt wurden: "Die haben von Anfang an alle ins Boot geholt", sagt Trainerkollege Max Burkhardt.

Ähnlich äußert sich Sarah Fesca, die Leiterin der benachbarten Grundschule: Die Vorstellungen der Schule seien gehört worden. Und auch da sei die Freude groß, dass die Improvisationen beim Sportunterricht und die Wanderungen zwischen den Hallen ein Ende haben. "Die neue Schulsporthalle stellt in jeder Hinsicht eine Verbesserung für die GS Ailingen dar. In Größe, Aufteilung und Beschaffenheit ist sie eine enorme Verbesserung der Sportsituation in Ailingen", erklärt Fesca.

Wenn am Wochenende der TSG-Vorsitzende Hans-Peter Talge bei den feierlichen Ansprachen ans Mikrofon geht, wird ihn vor allem ein Gedanke begleiten, erzählt er vorab: "Die Sportler von der TSG können nach Hause kommen."



Öffentliche Einweihung

Mit einem Tag des Sports wird die neue Sporthalle am Sonntag öffentlich gefeiert. Dazu treten viele Sportler der TSG und befreundeter Vereine auf und die Halle kann ausgiebig besichtigt werden.

Um 11 Uhr startet das Programm mit der Begrüßung durch den Ortsvorsteher Georg Schellinger, der mehrere Ansprachen und die Segnung der Halle durch Pfarrer Volker Kühn folgen.

Um 12 Uhr beginnen die Turnvorführungen mit der "Fliegerei am Hochreck". Um 12.45 können Besucher sich von Mitarbeitern des Stadtbauamtes durch die Halle führen lassen. Eine Einrad- und Radball-Demo, Taekwondo-Vorführungen sowie Tennis und ein Handballspiel der Frauen setzen das Programm fort. Um 15.45 Uhr gibt es ein Volleyball-Match, um 16.30 Uhr spielen die Handball-Männer. Ailinger Sportvereine werden bewirten.