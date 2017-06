Friedrichshafen Die neue Orgel nimmt alle Gefühle auf

Der Kirchenchor von St. Johannes Baptist in Ailingen feierte die Einweihung der renovierten und erweiterten Orgel mit Viernes "Messe solennelle cis-moll" im Rahmen eines Festgottesdienstes

Die Luft schwingt nicht nur in den meterlangen Bass-Orgelpfeifen, sie schwingt im gesamten Kirchenschiff, das Zwerchfell beginnt zu vibrieren und es ist gut, dass es nur eine Orgel in St. Johannes Baptist in Ailingen gibt. „Kyrie eleison“ – zunächst nur die Männer-, dann zusammen mit den selbstbewussteren Frauenstimmen, intoniert der Kirchenchor unter der Leitung von Erich Hörmann das Kyrie zu Beginn der Heiligen Messe oben auf der Empore beim Organisten. Die Messe solennelle cis-moll wollte Louis Vierne ursprünglich für Orgel, Orchester und vierstimmigen Chor komponieren, entschied sich aber, auf Anraten seines Lehrers, gegen das Orchester und für eine zweite Orgel, „da man nicht immer ein Orchester zur Verfügung hat“. Solisten waren in seiner feierlichen Messe nie geplant. Sie feiert die Orgel, nicht die Sänger.

Louis Vierne (1870 – 1937) war stark sehbehindert und hörte als Zehnjähriger César Frank auf der Orgel in Paris. Nach dieser, sein weiteres Leben prägenden Erfahrung – „ich war fassungslos und geriet in eine Art Extase“ – erhielt er ab 1887 Orgelunterricht, und César Frank weihte ihn in die Kunst ein, Fugen zu komponieren.

Triumphierend klettern jetzt im Gloria Chor und Organist Winfried Lichtscheidel Meter für Meter eine Himmelsleiter hinauf, um „mit dem heiligen Geiste in der Herrlichkeit Gottes des Vaters“ um die Wette zu strahlen. Versammelt, mit reiner Intonation und mächtiger Orgelunterstützung, brilliert der Chor mit dem Alleluja.

Die Feier zur Wiedergeburt der historischen Kiene-Orgel wurde auf das Geburtsfest des Namenspatrons der Kirche, Johannes des Täufers, gelegt. Wie einst Johannes habe heute die Gemeinde den Auftrag, den Horizont zu öffnen für die Nähe und Größe Gottes, sagt Generalvikar Dr. Clemens Stroppel in seiner Predigt. Die neu renovierte Orgel helfe und unterstütze dabei beim Singen. Bei Taufen, Trauungen, in Not, in Tränen und in Hoffnungslosigkeit. „Die Orgel mit ihren differenzierten Registern, vermag wie kein anderes Instrument alle Gefühle aufzunehmen“. Sie öffne, vertiefe und erhebe. Sie könne mitseufzen, mittrauern und mitklagen. Er segnete das Instrument im Namen Gottes auf der Empore, erspart dem neuen elektrischen Spieltisch jedoch den Kontakt mit dem geweihten Wasser.

Anders als ein mechanischer Spieltisch, der mit dem Ventilsystem der Windlade, das den Wind auf die Pfeifen verteilt, mit Gestängen und Zügen fest verbunden ist, lässt sich dieser zur besseren Klangkontrolle im Zusammenspiel mit Chor und Orchester auf der Empore bewegen, verbunden nur mit einer elektrischen Nabelschnur. Die eingebaute Elektronik erlaubt dem Organisten jetzt, bis zu 1000 verschiedene, zuvor abgespeicherte Registrierungen während des Spiels mit nur einem Knopfdruck abzurufen.

Die von Anton Kiene 1897 erbaute Orgel war seit dem Abriss und Neubau des Kirchenschiffs 1958 vernachlässigt worden und litt unter zahlreichen Dauerprovisorien. So wurde das Haupt- und das Pedalwerk noch pneumatisch angesteuert, das Schwellwerk elektrisch und alles, so Winfried Lichtscheidel, einfach unzuverlässig. Die Orgel war ursprünglich in zwei Werke unterteilt, zwei separate Gehäuse mit Pfeifen und ihrer Windlade. Um die Orgel um hellere, barocke Klänge zu erweitern, bauten die Freiburger Orgelbauer Hartwig und Tilmann Späth ein zweites, sogenanntes Schwellwerk oben an die Rückwand der Kirche an, rechts und links des Fensters. Ihre Schweller, bewegliche Holzlamellen, regulieren die Lautstärke der Pfeifen. In 6000 Arbeitsstunden wurde die erhaltenswerte historische Orgel in ihre Bestandteile zerlegt, wiederaufgebaut, erweitert und ihr Klang an das moderne Kirchenschiff angepasst.

Entsprachen Kyrie und Gloria noch romantischen Hörgewohnheiten mit donnerndem Orgelklang, so überraschen jetzt Sanctus und Benedictus mit geheimnisvollen Harmonien, von den Frauenstimmen leise und ätherisch dargeboten. Auch das Agnus Dei präsentiert sich bescheiden, in friedvoll, tröstlicher Stimmung, die Orgel leise im Hintergrund. So leise, dass das Zerbrechen der Hostie am Altar zu hören ist, gefolgt von kräftigen Tutti-Passagen und präzisem Wechsel zwischen Piano und Forte. Lichtscheidel beendet den Gottesdienst mit dem Finale von Viernes erster Orgelsymphonie und macht mit dem gewaltigen Klang Appetit auf das Konzert am Abend.

Alles habe seine Zeit, sagt Kirchengemeinderat Albert Elbs. „Es gibt eine Zeit des Niederreißens und eine Zeit des Bauens. Diese Zeit ist für uns vorbei“.