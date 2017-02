Friedrichshafen Die älteste Frau Friedrichshafens feiert Geburtstag

Ein Rezept für ein langes Leben hat Marie Kirchgässner nicht, trotzdem wurde sie am Montag 107 Jahre alt.

"Wirst du auch so alt wie ich?", fragt Marie Kirchgässner ihren Sohn Hans. Denn, dass sie einmal ihren 107. Geburtstag feiern würde, hätte die Häflerin nicht gedacht. Und was ist ihr Rezept für ein langes Leben? "Ich weiß es nicht", antwortet die 107-Jährige. Viele Krankheiten habe sie nicht gehabt. "Ich bin einfach immer zufrieden. Mit dem Essen und mit allem", erzählt Marie Kirchgässner.

Zum Ehrentag von Marie Kirchgässner ist auch Oberbürgermeister Andreas Brand im Gustav-Werner-Stift, wo Kirchgässner seit November lebt, erschienen. Mit einem Geschenkkorb sowie einem Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Gepäck gratulierte Brand der ältesten Friedrichshafenerin zum Geburtstag. "Es passiert nicht alle Tage, dass jemand 107 Jahre alt wird. Da kann man wirklich stolz sein", sagte der Oberbürgermeister.

Obwohl Kirchgässner an ihrem Geburtstag erkältet ist, wirkt sie geistig fit. Im Gespräch kommen der 107-Jährigen einige Erinnerungen – an ihre Schulzeit und den Krieg. "Wir haben wochenlang auf der Wiese am Hang geschlafen. Das war keine schöne Zeit", erzählt Marie Kirchgässner. Unter diesen Bedingungen so alt zu werden wie sie, das sei eine Kunst, meint die Seniorin. "Das macht nicht jeder durch, was ich durchgemacht habe. Aber was soll ich sagen? Mir geht es gut, ich habe ein Bett zum schlafen", sagt das Geburtstagskind bescheiden.

Mittlerweile lebt die Häflerin im Seniorenheim. Dort wird sie regelmäßig von ihren Verwandten besucht. "Bevor sie hierher kam, hat meine Frau sie bei uns daheim versorgt", sagt Sohn Hans Kirchgässner. Eine der größten Leidenschaften des Geburtstagskindes war einst ihr Garten. "Da hat sie ihr ganzes Herzblut hineingesteckt", blickt der Sohn zurück. Bis zum stolzen Alter von 92 Jahren habe seine Mutter außerdem jeden Tag für die Familie gekocht. Die Seniorin hat noch eine Weisheit parat, die ihr sehr am Herzen liegt: "Meine Mama hat immer gesagt, Reichtum und Glanz verderben den Menschen."

Der SÜDKURIER gratuliert der ältesten Häflerin sehr herzlich!