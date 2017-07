Friedrichshafen Die ZF Info-Night gibt Auskünfte auf Augenhöhe

Rund 1000 Besucher sind am Freitagabend bei der neunten Auflage der ZF Info-Night gewesen. Hoch im Kurs bei den Jugendlichen standen Gespräche mit Auszubildenden, um sich Auskünfte und Tipps auf Augenhöhe aus erster Hand für unterschiedlichste Berufsbilder einzuholen.

Der 18-jährige Maximilian Frenken hat auf seiner Reise nach Friedrichshafen ein kleines Abenteuer erlebt, ehe er am Freitag ab 17 Uhr die 9. Auflage der ZF Info-Night besuchen kann. "Ich bin um 10 Uhr in Mühlhausen los – das ist bei Heidelberg. Die S-Bahn hat Verspätung gehabt. Und dann hat auch noch der Zug einen Triebwerkschaden", erzählt der Schüler, der ein Technisches Gymnasium, die Carl-Bosch-Schule in Heidelberg, besucht. Nächstes Jahr will er das Abi machen und ein Duales Studium in Maschinenbau starten. "Ein Bekannter meiner Familie arbeitet bei ZF und hat mich auf die Info-Night aufmerksam gemacht – das sei doch was für mich, hat er gesagt", erzählt Frenken.

Seine erste Anlaufstation ist eine zukunftsorientierte. Frenken interessiert sich für die HoloLens. Mithilfe dieser Spezialbrille (Augmented Reality) will er testen, wie es sich anfühlt, ein Auto durch einen Parcours zu steuern. Der 18-Jährige ist vom Verschmelzen der virtuellen Welt und der Wirklichkeit begeistert: "Vor ein paar Jahren hab' ich so was mal gesehen, kein Vergleich zu hier... Dass man so was Großes entwickeln kann, ist schon einmalig."

Das Beispiel HoloLens deutet schon das konzernweite Projekt "Ausbildung 4.0" an, denn auch im Dualen Studiengängen spielen Digitalisierung und Automatisierung eine immer größer werdende Rolle. Frenken ist etwas unter Zeitdruck, er möchte unbedingt noch mit Studenten der Dualen Hochschule, mit Dozenten und Ausbildern sprechen. "Ich habe schon vor, mich bei ZF zu bewerben", sagt der Schüler und geht weiter. Er hofft, dass er gegen Mitternacht oder kurz danach wieder daheim ist. Eines von unzähligen Beispielen dafür, wie ungebrochen groß das Interesse von Jugendlichen ist, während der ZF Info-Night auf Augenhöhe Informationen aus erster Hand zu bekommen.

Stark frequentiert ist beispielsweise auch die Bewerbungsstation. Dort können Jugendliche ihre Bewerbungen beispielsweise auf Inhalt, Form, Vollständigkeit und Rechtschreibung überprüfen und sich Tipps geben lassen. Wer möchte, kann auch gleich einen dreiseitigen Testbogen durcharbeiten und auswerten lassen. Dieser Probe-Einstellungstest beinhaltet Aufgaben, wie sie früheren Bewerbern gestellt worden sind.



Nach rund einer Stunde sind laut ZF schon um die 280 Besucher gekommen. Bis zum Ende um 21 Uhr werden es wohl wieder um die 1000 sein – das lehrt die Erfahrung aus früheren Jahren.