Friedrichshafen Die Theatertage schütten das Füllhorn aus

Die Bühnenprogramm des 33. Jugend-, Schul- und Amateurtheaterfestivals ist fast unerschöpflich. Unter dem Motto "grenzen los" stehen vom 5. bis 9. April viele Inszenierungen auf dem Programm.

"Bei den Theatertagen werden Menschen aus 30 bis 40 Nationen zusammen sein", sagt Jürgen Mack. Allein schon deshalb verdienen die 33. Theatertage am See in der Bodensee-Schule St. Martin ihr diesjähriges Motto "grenzen los". Und dabei ist noch nichts über das Programm gesagt. "Das Motto ist jetzt sogar noch aktueller als vor einem Jahr, als wie es erarbeitet haben", sagt Britta Lutz. Die Welt verwandelt sich in einen Stacheldrahtzaun, Nationalismus und die Ablehnung von Menschen, die als fremd empfunden werden, haben international weiter zugenommen.

Aber nicht nur um solche Grenzen geht es, wenn am 5. und 6. April acht Jugend- und Schultheatergruppen ihre Stücke zeigen, gefolgt von neun internationalen Amateurtheatern (mit erwachsenen Akteuren) in der Zeit vom 7. bis 9. April.

Zunächst zu den Jugend- und Schultheatertagen, mit denen die Theatertage am See beginnen. Das Theater Transit aus Darmstadt etwa beschäftigt sich im Stück "Wie man unsterblich wird" mit der Grenze zwischen Leben und Tod. Wie ist es, wenn man tot ist? Was kommt danach? Fragen, die besonders sind, weil die Jungen und Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahre jung sind.

Grenzfragen aller Arten

Der Ravensburger Schauspieler Alex Nieß kommt mit seinem Stück "Rollin Love" und der Gruppe UK Theater Ravensburg. Sie besteht aus Jugendlichen mit körperlicher Behinderung – und die Grenze, an die sie kommen, ist erst mal gar nicht ihr Handicap, sondern die Pubertät mit der verflixten Sache namens Liebe.

Etwas ganz Besonderes verspricht die Eigenproduktion "We are who we are" zu werden, aufgeführt von der Roma-Gruppe Terne Czerhaja aus Ungarn. Roma werden noch immer ausgegrenzt, im Ungarn von heute erst recht. Was bedeutet das für die Identität dieser Jugendlichen? Britta Lutz erwartet einen hochenergetischen Auftritt mit viel Musik und Tanz – und vielleicht eine zusätzliche Tanzparty, bei der die Gruppe mit ihrem Publikum alle Unterschiede wegfeiert.

Die Theatergruppe der Freien Schule Lindau rekapituliert in der Eigenproduktion "Was steckt dahinter?" einen Amoklauf, der Theaterclub Sulzbach nimmt sich im Stück "Der den Verstand verlor" des Themas Demenz an. Das Wildermuth Gymnasium behandelt im Stück "Mädchen wie wir" eine Grenzüberschreitung, die als solche oft gar nicht mehr wahrgenommen wird: Cybermobbing zwischen Schülern; und das Jugendtheater Turgi (Schweiz) zeigt eine Eigenproduktion, in der Schüler an der Grenze zu einem neuen Lebensabschnitt stehen – zwischen Coolness, Karrieredenken und Zukunftsangst.

Die Abschlussveranstaltung der Jugend- und Schultheatertage am Freitag, 7. April um 10 Uhr ist zugleich die Präsentation der interkulturellen "wir...hier"-Projekte. Sieben bis acht Projekte sind am Start, darunter zwei internationale Vorbereitungsklassen der Ludwig-Dürr-Schule und eine 4. Klasse der Schreienesch-Schule. "Die Gemeinschaftsschule Graf Soden bereitet sich mit einem Projekt schon auf das Seehasentheater 2018 vor", sagt Jürgen Mack, "die Realschule Ailingen macht ein Projekt mit ihrer Theater-AG und es gibt auch zwei Zirkusprojekte." Ziel der "wir..hier"-Projekte ist es, mit kulturell sehr heterogen zusammengesetzten Klassen eine gemeinsame Präsentation zu erarbeiten.

Workshop zur Flüchtlingsarbeit

Außerdem bietet Olek Witt (Dresden) einen Wochenendkurs (7. bis 9. April) an, für den noch Plätze frei sind: Er wendet sich an Menschen, die hier bei uns „gelandet sind“, an Engagierte in Helferkreisen, Personen, die sich an Schulen um geflüchtete Kinder und Jugendliche kümmern und an alle, die mit Theatermethoden entsprechende Gruppen anleiten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Nun zur zweiten Hälfte der Theatertage: den Amateurtheatertagen. In ihrem Rahmen tritt zum ersten Mal eine Theatergruppe aus der Partnerstadt Polozk auf: Die Polozker Universitätstheatergruppe, mit einem Stück, das auf einem Müllhaufen spielt. Alles, was darauf recht beschaulich versammelt ist, wünscht sich nur eines: Veränderung!

Gelacht werden darf beim Theater Halber Apfel aus Recklinghausen: in ihm sind in Deutschland aufgewachsene Türken aktiv, die ihre interkulturellen Absurditäten auf die Schippe nehmen – im Stück "Öztürks III – Die Traumhochzeit" liebt ein Türke eine Deutsche.

Der Ball ist überall rund

Wenn die Nationen eines verbindet, dann ist es die Begeisterung für Fußball. "Menschen, Bälle, Emotionen" nennt das Teatro International aus Ulm seine Collage über Fußball als internationales Phänomen.

Aus der Pegida-Hauptstadt Dresden kommt die Theatergruppe Spielbrett. In der Eigenproduktion "Heimatabend" geht es um heikle Befindlichkeiten: Was ist deutsch? Brauchen wir einen Kaiser? Was ist Heimat und wozu ist sie gut?

Sehr hohe Erwartungen hat Jürgen Mack ans niederländische KROV-Theater: "Die Gruppe entwickelt Theaterformen, die man so überhaupt nicht kennt." Im Stück "Alter Schweiß" beruht alles auf Bewegung und Musik. Sechs Menschen begegnen sich auf der Tanzfläche – wie können sie zusammenkommen?

Sicher ist: Die Theatertage zeigen wieder Produktionen, von denen viele den Vergleich mit Profi-Theater nicht zu scheuen brauchen. Wer sie verpasst, verpasst wirklich etwas.

Informationen unter www.theatertageamsee.de , Kartenreservierung unter Telefon 0 75 41/92 16 32 und per E-Mail an