Friedrichshafen Die Schneisen für die B 31-neu sind geschlagen

Die Trasse für die im Bau befindliche B 31-neu zwischen Immenstaad und Friedrichshafen ist immer mehr zu erkennen, durch Waldstücke verlaufen Schneisen für die künftige Trasse. Eine "positive Tendenz" gibt es bei der Kampfmittelsondierung, die gesamten Arbeiten liegen nach Deges-Angaben weiter im Zeitplan.

Es dürfte in den vergangenen Tagen wohl jedem Autofahrer auf der Bundesstraße 31 zwischen Fischbach und dem Immenstaader Airbus-Standort aufgefallen sein: Die meisten Bäume und Sträucher auf der von Friedrichshafen kommend rechten Seite stehen nicht mehr. Damit beginnen auch an dieser Stelle die Bauarbeiten an der neuen Trasse der B 31 so richtig. Ihre Spuren zeichnen sich in der Landschaft ohnehin immer mehr ab.

"Aus Artenschutzgründen müssen bis Ende Februar alle Bäume im Baufeld weg sein", erklärt Baubereichsleiter Andreas Irngartinger. Er ist bei der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges), die die neue Trasse für das Land baut, für die B 31 zuständig. "Weg", definiert er, "heißt aber nicht unbedingt, dass sie gefällt sein müssen, sondern nur stark beschnitten." Neben der alten B 31 steht derweil fast nichts mehr. "Die Baufeldberäumung dort geht jetzt mit der Kampfmittelbereinigung weiter und wenn wir da nichts finden, sollen auch langsam die ersten Arbeiten losgehen." Das heißt, dass Bagger und Raupen anrollen, um die oberste Bodenschicht abzutragen. Auch wenn die Arbeiten unmittelbar neben der aktuellen Bundesstraße ablaufen: Verkehrsbehinderungen sind deswegen nicht zu erwarten. "Die Arbeiten finden komplett außerhalb der aktuellen Straße statt, das hat gar keinen Einfluss auf den Verkehr", sagt Irngartinger. Einschränkungen drohen im Bauverlauf der B 31-neu ohnehin nur im Stadtgebiet, wenn in der Waggershauser Straße ein neuer Grundwassersammler gebaut wird, hierfür ist aber die Stadt zuständig.

Mit dem Baufortschritt ist Irngartinger absolut zufrieden: "Alles läuft genau wie terminiert", so der Baubereichsleiter, der bis jetzt auch mit der Kampfmittelräumung zufrieden ist: "Wir finden zwar viel, aber keine großen Blindgänger, wir haben sogar eine positive Tendenz gegenüber dem, mit dem wir gerechnet haben." Als Nächstes stehen nun die Baulose vier bis sechs an, die vor allem hinter Fischbach und zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach einiges an Baubewegung bringen werden. Doch auch vor Beginn der nächsten umfangreichen Arbeiten ist der Verlauf der Trasse bereits gut zu erkennen. "Gerade in Waldbereichen sind die Schneisen geschlagen", sagt Irngartinger, "Obstbäume stehen teils noch, da kann man sich den Verlauf aber auch schon vorstellen." Nur mit einem Obstbauern stocken die Verhandlungen um die anstehenden Fällungen: "Wir wollen zwar mit ihm reden, aber er nicht immer mit uns", so Irngartinger. Er betont, dass die entsprechenden Besitzer für den Verlust ihrer Gehölze entschädigt würden. Die gefällten, massiv großen Bäume, die sich derzeit etwa am Fischbacher Eichenmühlenweg meterhoch stapeln, gehen in den Besitz der ausführenden Baufirma Strabag über.



Nächste Baulose

Die anstehenden Bauabschnitte vier bis sechs enthalten viele Bauwerke. Hinter Fischbach, in Richtung Kluftern, werden eine neue Bahnbrücke und daneben eine für Radfahrer und Fußgänger errichtet, die beide die künftige Trasse der B31 überspannen, ebenso entsteht eine Überführung für die L328b zwischen Fischbach und Efrizweiler. Beim Manzeller Bach entsteht eine Grünbrücke. Zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach wird eine Brücke entstehen, die die Kreisstraße 7742 über die B31 führen wird. (dod)